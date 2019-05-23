Сколіоз: чому виникає та як проявляється

113 Читать новость на русском
Сколіоз: причини, діагностика та лікування
Сколіоз: причини, діагностика та лікування / noticiasaominuto.com

Сколіоз – це бічне викривлення хребта. При цьому хребет зігнутий в бік, у формі літери С або S.

Найчастіша причина виникнення сколіозу незрозуміла, зазначає терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко. Грає роль спадковий фактор.

Читайте також: Знайшли спосіб, який допоможе вилікувати серце після інфаркту

Рідше причиною стає:

  • церебральний параліч
  • м'язова дистрофія.
  • травми або інфекції хребта.

Ознаки захворювання зазвичай з'являються в період активного росту у підлітків. У хлопчиків протікає частіше в легкій формі, ніж у дівчаток.

Як проявляється сколіоз

  1. одне плече вище іншого;
  2. одна лопатка виступає більше, ніж друга;
  3. нерівна талія;
  4. одне стегно вище іншого.

Які можуть бути ускладнення

У більшості людей сколіоз протікає в легкій формі. Ті, хто страждав на сколіоз в дитинстві і не лікував його, швидше за все скаржитимуться на хронічні болі в спині.

У деяких випадках при важких формах можуть бути серйозні ускладнення – грудна клітка може здавлювати легені і серце, що ускладнює дихання і серцеву діяльність.

Виявити сколіоз може лікар, він оцінить стан грудної клітини та спини, перевірить рефлекси.

Виявити сколіоз може лише лікар
Виявити сколіоз може лише лікар

При необхідності буде призначений рентген хребта. У деяких випадках призначають комп'ютерну томографію або магнітно-резонансну томографію, щоб виключити інші хвороби.

Лікування сколіозу

Легкі форми сколіозу не вимагають спеціального лікування. Досить індивідуально підібраного курсу фізичних вправ для зміцнення м'язового каркаса. Якщо розвивати м'язи рівномірно і правильно, вони здатні частково або навіть повністю "витягати" спину і робити її прямий.

У запущених випадках, якщо кістки дитини все ще ростуть, то застосовується носіння корсета – спеціального жорсткого пристосування, яке фіксує тулуб. Корсет не вилікує сколіоз, але зупинить подальше прогресування. Носити такий корсет потрібно цілодобово – чим більше часу, тим він ефективніший. Знімати його можна, коли дитина займається гімнастикою або спортом. Щойно перестають рости корсет знімається.

Хірургічне лікування застосовують у важких випадках, при цьому проводять фіксацію хребців кістковими трансплантатами, гвинтами і стрижнями.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
сьогодні
73617
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 3450
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 5102
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 839
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3553
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6833
Новини
Більше новин
Залиште відгук