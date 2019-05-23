Сколіоз: чому виникає та як проявляється

Сколіоз – це бічне викривлення хребта. При цьому хребет зігнутий в бік, у формі літери С або S.

Найчастіша причина виникнення сколіозу незрозуміла, зазначає терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко. Грає роль спадковий фактор.

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Рідше причиною стає:

церебральний параліч

м'язова дистрофія.

травми або інфекції хребта.

Ознаки захворювання зазвичай з'являються в період активного росту у підлітків. У хлопчиків протікає частіше в легкій формі, ніж у дівчаток.

Як проявляється сколіоз

одне плече вище іншого; одна лопатка виступає більше, ніж друга; нерівна талія; одне стегно вище іншого.

Які можуть бути ускладнення

У більшості людей сколіоз протікає в легкій формі. Ті, хто страждав на сколіоз в дитинстві і не лікував його, швидше за все скаржитимуться на хронічні болі в спині.

У деяких випадках при важких формах можуть бути серйозні ускладнення – грудна клітка може здавлювати легені і серце, що ускладнює дихання і серцеву діяльність.

Виявити сколіоз може лікар, він оцінить стан грудної клітини та спини, перевірить рефлекси.



Виявити сколіоз може лише лікар

При необхідності буде призначений рентген хребта. У деяких випадках призначають комп'ютерну томографію або магнітно-резонансну томографію, щоб виключити інші хвороби.

Лікування сколіозу

Легкі форми сколіозу не вимагають спеціального лікування. Досить індивідуально підібраного курсу фізичних вправ для зміцнення м'язового каркаса. Якщо розвивати м'язи рівномірно і правильно, вони здатні частково або навіть повністю "витягати" спину і робити її прямий.

У запущених випадках, якщо кістки дитини все ще ростуть, то застосовується носіння корсета – спеціального жорсткого пристосування, яке фіксує тулуб. Корсет не вилікує сколіоз, але зупинить подальше прогресування. Носити такий корсет потрібно цілодобово – чим більше часу, тим він ефективніший. Знімати його можна, коли дитина займається гімнастикою або спортом. Щойно перестають рости корсет знімається.

Хірургічне лікування застосовують у важких випадках, при цьому проводять фіксацію хребців кістковими трансплантатами, гвинтами і стрижнями.

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