Смачно поїсти чи зайнятись сексом: що обирають люди в різних країнах

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Секс чи їжа – що обирають люди
Секс чи їжа – що обирають люди / pixabay.com

Обійняти кохану людину, зайнятись сексом, прийняти гарячий душ або смачно поїсти – що з цього приносить найбільше задоволення різним національностям.

Ці питання поставили жителям дев'яти європейських і азіатських країн. Їм запропонували розташувати 14 занять в порядку від найприємнішого до нейтрального.

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Жителі шести з дев'яти країн назвали найприємнішим заняттям сексом. Німці вважали за краще обійми з коханою людиною, жителям Тайваню досить перебувати поруч з близькими, щоб відчувати себе прекрасно. Японці ж сказали, що немає нічого кращого смачної їжі.

У дослідженні, яке провели експерти компанії Tenga, що виробляє секс-іграшки, взяли участь понад 10 000 чоловіків і жінок. Їм ставили різні питання, які стосувалися сексу, мастурбації й відпочинку.

Цікавість до сексу у різних країн світу
Цікавість до сексу у різних країн світу

На питання "Ви коли-небудь мастурбували?" відповіли позитивно більшість іспанців (93%), британців (91%) і німців (89%). У Китаї відповіли "так" тільки 73% респондентів.

Між сексом і мастурбацією 49% чоловіків обрали секс. Думки жінок розділилися: 27% висловилися за задоволення наодинці, 36% віддали перевагу секс, 37% сказали, що їм однаково подобається і те, і інше.

За словами опитаних, з приходом літа їх лібідо підвищується і досягає піку в липні. Ще один "гарячий" місяць – грудень.

Про які знаменитостей фантазують жителі різних країн? Том Харді, Джонні Депп і Крістіан Грей (Джеймі Дорнан) – лідирують у жінок; Дженніфер Лоуренс, Міа Халіфа та Емма Уотсон – у чоловіків.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Секс
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