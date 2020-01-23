Смертельна пневмонія у Китаї: місто Ухань, з якого все почалося, закривають

Портове китайське місто-мільйонник Ухань, у якому зафіксували перші випадки смертельного коронавірусу, закривають. Влада Китаю вирішила призупинити всі авіарейси звідти, а також – залізничне сполучення.

Окрім того, влада просить містян не залишати Ухань без особливих на те причин. Про це повідомляє AP.

Актуально: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Водночас, китайська державна газета People’s Daily повідомила, що всім заборонено залишати місто від 10 години ранку 23 січня.

Усі залізничні станції і аеропорт будуть закриті.

Що відомо про смертельну пневмонію:

Хвороба почала ширитися в китайському місті Ухань, населення якого складає понад 11 мільйонів людей. Багато ранніх випадків зараження вірусом були безпосередньо пов'язані з рибним ринком в Ухані.

Від нового коронавірусу вже померли 17 людей, понад пів тисячі заражених зараз у Китаї.

Медики Центральної лікарні Уханю працюють у спеціальних захисних костюмах, попри це заразились небезпечною хворобою 11 лікарів.

Випадки захворювання реєструють у різних країнах світу. Зокрема, у Таїланді зафіксовані 4 випадки, по одному – в Японії, Південній Кореї та США. Поки перевіряють пацієнтів з підозрою на це захворювання в Італії та Росії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.