Сонячне світло, тепло і волога послаблюють COVID-19, – вчені
Американські вчені вважають, що коронавірус краще виживає у холодному та сухому кліматі, ніж у теплі та при високій вологості.
Про це дослідження вчених розповів президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі, пише видання Інтерфакс-Україна.
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З кожним днем ми все більше дізнаємося про цього супротивника. Вчені з нашого Міністерства внутрішньої безпеки представили доповідь, в якій ідеться про те, як вірус поводиться за різних температур, клімату, поверхонь,
– сказав Трамп.
Президент США додав, що вірус найкраще виживає в холодному і сухому середовищі й найгірше – в теплому і вологому.
Згідно з інформацією вченого з МВБ Білла Браянта, період напіврозпаду вірусу в краплі слини на поверхні за температури 21-23 градуси за Цельсієм, вологості 20% і за відсутності сонця становить 18 годин, а в тих самих умовах, але за вологості 80% – 6 годин. За температури 35 градусів за Цельсієм і вологості 80% він прискориться до 1 години, а за температури 21-23 градуси, вологості 80% – до 2 хвилин.
Раніше вчені зі Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Гонконгу перевірили живучість збудника коронавірусу SARS-CoV-2 при різних температурах.
Вони з'ясували, що збудник найкраще він тримається при 4°С. При такій температурі зниження його концентрації (титру) розпочалося лише на 14-й день.
- При 22°C коронавірус був активними до 7 днів та зникав до другого тижня;
- При 37°C коронавірус зникав на другий день;
- При 56°C збудник інфекції зник через пів години;
- При 70°C SARS-CoV-2 зник через п'ять хвилин.
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