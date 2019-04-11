Спалах кору в Україні: які області в небезпеці

109 Читать новость на русском

З кінця березня 2019 року кількість хворих на кір стрімко збільшилася. Тільки за тиждень захворіло 2 250 людей, де половина з них – діти. Найбільше нових випадків зафіксували у Тернопільській, Київській, Харківський та Хмельницькій областях. Проте на Львівщині кількість хворих зменшилася.

Харківщина

Вчителька Олена Малік з Люботинської школи на Харківщині розповіла, що перехворіла на кір. Спершу лікувала застуду, бо усе почалося з болю в горлі та температури. Висип з’явився на п’ятий день, тому ще тиждень провела в інфекційній лікарні.

Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

"Мабуть, заразилася на роботі. До школи ходили діти хворі на кір, але карантину не було", – розповіла вчителька хімії Олена Малік.

Олена Малік
Олена Малік

Зараз школа на карантині, бо кір "скосив" учнів, як початкових, так і випускних класів. Учителі провели профілактичну кампанію і мотивували батьків вакцинувати дітей на канікулах.

"З 16 дітей, які захворіли, тільки четверо були вакциновані. У нас навіть є багатодітна родина, де п’ятеро дітей, яких батьки не хотіли вакцинувати. Через що всі вони потрапили до лікарні", – додала заступниця директора школи з виховної роботи Вікторія Шульженко.

Хмельниччина

На Хмельниччині через кір переповнена інфекційна лікарня. За три місяці 2019 року захворіло близько трьох тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж за весь 2018 рік.

Ще з початку 2019 року в нас не було жодної доби, щоб не привозили хворих на кір. Тільки за вихідні може прибути 15 нових людей,
– повідомила головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

Щоб уникнути епідемії в області оголосили спецоперацію, яку назвали – "Вакцинація". У травні 2019 року планують щеплювати дітей, які не були вакциновані, а потім дорослих.

"З 13 квітня будуть працювати наші групи в навчальних закладах. В першу чергу це будуть школи. З коледжами та ВНЗ ми будемо працювати до кінця вересня 2019 року", – розповіла заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Світлана Павлишин.

Львівщина

Щеплення в навчальних закладах відбуватиметься тільки після письмового дозволу батьків. Таку спецоперацію вже провели на Львівщині. Лікарі кажуть, що вакцинували майже 90% дітей, але цього не достатньо.

Ми щоденно реєстрували від 150 та більше випадків захворювання на кір. Якщо раніше ми рахували в сотнях, то тепер, на щастя, в десятках – від 30 до 50 випадків кожен день,
– заявив заступник директора Лабораторного центру МОЗ Львівщини Олег Когут.


Симптоми кору

У Міністерстві охорони здоров'я радять не ризикувати та вакцинуватись, а також не вірити міфам. Зокрема про те, що вакцинація небезпечна й може спричинити аутизм.

"У березні 2019 року було оприлюднено данське дослідження, де взяло участь 657 тисяч дітей. Воно показало, що вакцини від кору ніяк не пов'язані з аутизмом", – сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишин
Ольга Стефанишин

Уточнюють також, що щеплення не викликає захворювання. Віруси у вакцині надто слабкі, тому вони тільки вчать імунітет боротись із захворюванням.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні
8881
Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Кір Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні 08:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
8881
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
9 квітня 10:41 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 9264
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 836
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1510
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1684
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук