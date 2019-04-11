Спалах кору в Україні: які області в небезпеці

З кінця березня 2019 року кількість хворих на кір стрімко збільшилася. Тільки за тиждень захворіло 2 250 людей, де половина з них – діти. Найбільше нових випадків зафіксували у Тернопільській, Київській, Харківський та Хмельницькій областях. Проте на Львівщині кількість хворих зменшилася.

Харківщина

Вчителька Олена Малік з Люботинської школи на Харківщині розповіла, що перехворіла на кір. Спершу лікувала застуду, бо усе почалося з болю в горлі та температури. Висип з’явився на п’ятий день, тому ще тиждень провела в інфекційній лікарні.

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"Мабуть, заразилася на роботі. До школи ходили діти хворі на кір, але карантину не було", – розповіла вчителька хімії Олена Малік.



Олена Малік

Зараз школа на карантині, бо кір "скосив" учнів, як початкових, так і випускних класів. Учителі провели профілактичну кампанію і мотивували батьків вакцинувати дітей на канікулах.

"З 16 дітей, які захворіли, тільки четверо були вакциновані. У нас навіть є багатодітна родина, де п’ятеро дітей, яких батьки не хотіли вакцинувати. Через що всі вони потрапили до лікарні", – додала заступниця директора школи з виховної роботи Вікторія Шульженко.

Хмельниччина

На Хмельниччині через кір переповнена інфекційна лікарня. За три місяці 2019 року захворіло близько трьох тисяч осіб. Це вдвічі більше, ніж за весь 2018 рік.

Ще з початку 2019 року в нас не було жодної доби, щоб не привозили хворих на кір. Тільки за вихідні може прибути 15 нових людей,

– повідомила головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

Щоб уникнути епідемії в області оголосили спецоперацію, яку назвали – "Вакцинація". У травні 2019 року планують щеплювати дітей, які не були вакциновані, а потім дорослих.

"З 13 квітня будуть працювати наші групи в навчальних закладах. В першу чергу це будуть школи. З коледжами та ВНЗ ми будемо працювати до кінця вересня 2019 року", – розповіла заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Світлана Павлишин.

Львівщина

Щеплення в навчальних закладах відбуватиметься тільки після письмового дозволу батьків. Таку спецоперацію вже провели на Львівщині. Лікарі кажуть, що вакцинували майже 90% дітей, але цього не достатньо.

Ми щоденно реєстрували від 150 та більше випадків захворювання на кір. Якщо раніше ми рахували в сотнях, то тепер, на щастя, в десятках – від 30 до 50 випадків кожен день,

– заявив заступник директора Лабораторного центру МОЗ Львівщини Олег Когут.



Симптоми кору

У Міністерстві охорони здоров'я радять не ризикувати та вакцинуватись, а також не вірити міфам. Зокрема про те, що вакцинація небезпечна й може спричинити аутизм.

"У березні 2019 року було оприлюднено данське дослідження, де взяло участь 657 тисяч дітей. Воно показало, що вакцини від кору ніяк не пов'язані з аутизмом", – сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.



Ольга Стефанишин

Уточнюють також, що щеплення не викликає захворювання. Віруси у вакцині надто слабкі, тому вони тільки вчать імунітет боротись із захворюванням.

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