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Спермограма: як підготуватися, здати та зрозуміти аналіз

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Спермограма: / pixabay.com

Спермограма – це аналіз чоловічого еякуляту, який є дуже важливим для діагностики та лікування репродуктивних проблем. Адже близько половини всіх випадків безпліддя виникають через проблеми зі здоров'ям чоловіка, а не жінки.

Щоб результати аналізу були точнішими, підготовка перед здачею спермограми повинна відповідати деяким правилам, розповів уролог-андролог Михайло Рузаєв.

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Як підготуватися до спермограми? 

  • за кілька діб до здачі аналізу слід відмовитися від вживання алкогольних напоїв, страв з гострими приправами, постаратися не контактувати з токсичними речовинами;
  • не курити протягом 2-3 годин до здачі аналізу;
  • необхідно за 5-7 діб утримуватися від сексу;
  • вживання гормональних препаратів припинити за шість місяців до проведення аналізу;
  • при запальних захворюваннях рекомендується здавати аналіз сперми через тиждень після повного одужання;
  • за 10 днів до збору сперми не відвідувати лазень, саун.

Спермограма – важливий аналіз
Спермограма – важливий аналіз /pixabay.com

Як має відбуватися аналіз?

  • Наявність окремої кімнати в клініці, або в лабораторії.
  • Стіни й двері повинні бути звукоізольовані, щоб звуки не турбували чоловіка, інакше він не зможе розслабитися і зосередитися на процесі.
  • Наявність туалету й умивальника в мастурбаційній, щоб нікуди не ходити.
  • Наявність спеціальної літератури й достатній вибір відеопродукції на будь-який смак, а смаки як ми знаємо у всіх різні.
  • В ідеалі стаканчик нікуди не виноситься, а залишається в спеціальному вікні, з якого його забирає лаборант.
  • Матеріал здається там де його будуть досліджувати – це важливо! Неприпустимо, якщо матеріал потім відвозять кур'єр в інше місце. Це може нашкодити сперматозоїдам. 

Як зрозуміти результати спермограми? 

Після збору матеріалу в лабораторії та короткого часу розрідження, сперма стерильною піпеткою поміщається на скло і проводиться підрахунок параметрів еякуляту, а також оцінка його фізико-хімічних характеристик. Нині користуються нормами ВООЗ від 2010 року.

via GIPHY

  • Кількість сперматозоїдів – від 15 млн/мл – єдина норма;
  • Рухливість сперматозоїдів: "Прогресивно-рухливих", або категорії "А" + "У" = 32%, не менше;
  • Морфологія по Крюгеру: від 4%, не нижче;
  • Лейкоцитів не більше 1 млн/мл;
  • Аглютинація (склеювання) – в нормі відсутня.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Медицина Здоров'я Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я Секс
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