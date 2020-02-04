Спермограма: як підготуватися, здати та зрозуміти аналіз
Спермограма – це аналіз чоловічого еякуляту, який є дуже важливим для діагностики та лікування репродуктивних проблем. Адже близько половини всіх випадків безпліддя виникають через проблеми зі здоров'ям чоловіка, а не жінки.
Щоб результати аналізу були точнішими, підготовка перед здачею спермограми повинна відповідати деяким правилам, розповів уролог-андролог Михайло Рузаєв.
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Як підготуватися до спермограми?
- за кілька діб до здачі аналізу слід відмовитися від вживання алкогольних напоїв, страв з гострими приправами, постаратися не контактувати з токсичними речовинами;
- не курити протягом 2-3 годин до здачі аналізу;
- необхідно за 5-7 діб утримуватися від сексу;
- вживання гормональних препаратів припинити за шість місяців до проведення аналізу;
- при запальних захворюваннях рекомендується здавати аналіз сперми через тиждень після повного одужання;
- за 10 днів до збору сперми не відвідувати лазень, саун.
Спермограма – важливий аналіз /pixabay.com
Як має відбуватися аналіз?
- Наявність окремої кімнати в клініці, або в лабораторії.
- Стіни й двері повинні бути звукоізольовані, щоб звуки не турбували чоловіка, інакше він не зможе розслабитися і зосередитися на процесі.
- Наявність туалету й умивальника в мастурбаційній, щоб нікуди не ходити.
- Наявність спеціальної літератури й достатній вибір відеопродукції на будь-який смак, а смаки як ми знаємо у всіх різні.
- В ідеалі стаканчик нікуди не виноситься, а залишається в спеціальному вікні, з якого його забирає лаборант.
- Матеріал здається там де його будуть досліджувати – це важливо! Неприпустимо, якщо матеріал потім відвозять кур'єр в інше місце. Це може нашкодити сперматозоїдам.
Як зрозуміти результати спермограми?
Після збору матеріалу в лабораторії та короткого часу розрідження, сперма стерильною піпеткою поміщається на скло і проводиться підрахунок параметрів еякуляту, а також оцінка його фізико-хімічних характеристик. Нині користуються нормами ВООЗ від 2010 року.
- Кількість сперматозоїдів – від 15 млн/мл – єдина норма;
- Рухливість сперматозоїдів: "Прогресивно-рухливих", або категорії "А" + "У" = 32%, не менше;
- Морфологія по Крюгеру: від 4%, не нижче;
- Лейкоцитів не більше 1 млн/мл;
- Аглютинація (склеювання) – в нормі відсутня.
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