Спермограма: як підготуватися, здати та зрозуміти аналіз

Спермограма – це аналіз чоловічого еякуляту, який є дуже важливим для діагностики та лікування репродуктивних проблем. Адже близько половини всіх випадків безпліддя виникають через проблеми зі здоров'ям чоловіка, а не жінки.

Щоб результати аналізу були точнішими, підготовка перед здачею спермограми повинна відповідати деяким правилам, розповів уролог-андролог Михайло Рузаєв.

Також на тему: Як чоловік має готуватися до зачаття дитини

Як підготуватися до спермограми?

за кілька діб до здачі аналізу слід відмовитися від вживання алкогольних напоїв, страв з гострими приправами, постаратися не контактувати з токсичними речовинами;

не курити протягом 2-3 годин до здачі аналізу;

необхідно за 5-7 діб утримуватися від сексу;

вживання гормональних препаратів припинити за шість місяців до проведення аналізу;

при запальних захворюваннях рекомендується здавати аналіз сперми через тиждень після повного одужання;

за 10 днів до збору сперми не відвідувати лазень, саун.



Спермограма – важливий аналіз /pixabay.com

Як має відбуватися аналіз?

Наявність окремої кімнати в клініці, або в лабораторії.

Стіни й двері повинні бути звукоізольовані, щоб звуки не турбували чоловіка, інакше він не зможе розслабитися і зосередитися на процесі.

Наявність туалету й умивальника в мастурбаційній, щоб нікуди не ходити.

Наявність спеціальної літератури й достатній вибір відеопродукції на будь-який смак, а смаки як ми знаємо у всіх різні.

В ідеалі стаканчик нікуди не виноситься, а залишається в спеціальному вікні, з якого його забирає лаборант.

Матеріал здається там де його будуть досліджувати – це важливо! Неприпустимо, якщо матеріал потім відвозять кур'єр в інше місце. Це може нашкодити сперматозоїдам.

Як зрозуміти результати спермограми?

Після збору матеріалу в лабораторії та короткого часу розрідження, сперма стерильною піпеткою поміщається на скло і проводиться підрахунок параметрів еякуляту, а також оцінка його фізико-хімічних характеристик. Нині користуються нормами ВООЗ від 2010 року.

Кількість сперматозоїдів – від 15 млн/мл – єдина норма;

Рухливість сперматозоїдів: "Прогресивно-рухливих", або категорії "А" + "У" = 32%, не менше;

Морфологія по Крюгеру: від 4%, не нижче;

Лейкоцитів не більше 1 млн/мл;

Аглютинація (склеювання) – в нормі відсутня.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.