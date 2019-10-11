Спорт і акне: чи провокують тренування висипання

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чи пов'язані спорт та акне
чи пов'язані спорт та акне / eucerin.bg

На вигляд шкіри впливає безліч факторів: гормональний фон, спадковість, режим дня, харчування, мікрофлора кишківника, якість сну. А чи впливають на стан шкіри фізичні навантаження?

Вчені зазначають, що люди, які займаються спортом, не лише почуваються молодшими, а й виглядають молодше. Тренування корисні для шкіри, адже прилив крові до шкіри збільшується, приносить їй більше поживних речовин та кисню.

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Зв'язок спорту й акне

Під час тренувань кровообіг стимулює потовиділення, а піт містить аміак та сечовину.

Коли піт залишається на шкірі надовго, він може подразнювати її, викликати запалення і ставати причиною висипання. Косметика тільки погіршує справу.

Який тип спорту ви обираєте – несуттєво. Акне з’являється не через вправи, причиною є піт, пил, макіяж, що залишаються на обличчі під час тренування.

Тому, важливо очищати обличчя перед тренуванням і після його закінчення.


Піт головний ворог жінок, які займаються спортом та мають схильність до появи акне

Як уникнути висипань 

Аби уникнути висипань, варто тренуватися з чистою шкірою, без макіяжу. Допустимо змастити її легким косметичним засобом, що підходить вашому типу шкіри, який не мітить олій.

Обов’язково очистити шкіру й після тренування, для цього найкраще підходить м’який, ніжний засіб (не скраб), а після цього насухо висушити шкіру, найкраще підійдуть паперові рушники. 

Аби уникнути надмірного потовиділення під час тренувань, важливо мати правильний спортивний одяг з хороших синтетичних тканин: еластан, кулмакс, спандекс. Він не вбиратиме вологу, але й не затримує вологу, при цьому дозволяє шкірі дихати. 

Приберіть волосся з обличчя, якщо ви маєте чубчик – це не означає, що вам необхідно змінювати зачіску – відстригати чи навпаки відрощувати його, достатньо забирати його з обличчя на час тренувань. Для цього чудово підійде пов'язка, вона поглинатиме краплі поту.


Одяг для занять спортом має бути правильним

Попри користь спорту, він тимчасово посилює оксидативний стрес на шкірі.

Тому, якщо у вас шкіра, яка схильна до висипань, після очищення, користуйтеся сироваткою з антиоксидантами.

Важливо також врахувати факт споживання спортивного харчування та напоїв.

Подібного типу енергетики містять цукор та хімічні добавки. Спортивні напої можуть розбалансувати мікробіом кишківника, та стати додатковою причиною появи акне.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Дерматологія
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