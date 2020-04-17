Спосіб, який може захистити від ускладнень коронавірусу

Навіть одне тренування підвищує рівень антиоксиданту, який є ефективним засобом для лікування запалення легенів. Кардіонавантаження необхідні для профілактики COVID-19 особливо при малорухливому способі життя в умовах тривалої самоізоляції.

Регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому (загрозливе для життя запальне ураження легенів) у пацієнтів з COVID-19. Про це заявив учений Чжен Ян з Віргінського університету.

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Ускладнення у вигляді гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС) вважають головною причиною смертності від COVD-19. Синдром виникає у 2 – 17% пацієнтів. Смертність від ГРДС становить близько 40% навіть на при застосуванні необхідної штучної вентиляції легенів.



Спорт простий та надійний спосіб зміцнити здоров'я / Фото Unsplash

Яка користь кардіонавантажень у випадку COVID-19

Вчений досліджував антиоксидантний фермент EcSOD, який захищає здорові тканини, атакуючи вільні радикали. Виявилось, що навіть один сеанс кардіонавантажень збільшує вироблення антиоксиданту для профілактики ГРДС.

М'язи людини продукують EcSOD завдяки кардіонавантаженням, що допомагає через кровотік забезпечити всі життєво важливі органи необхідним захистом,

– пояснив дослідник.

Зниження рівня EcSOD виникає при гострих захворюваннях легенів, ішемічної хвороби серця, ниркової недостатності, остеоартриті та інших захворюваннях. З доклінічних експериментів відомо, що блокування EcSOD викликає проблеми з серцем, а посилення концентрації, навпаки, має позитивний вплив.

Регулярні фізичні вправи захищають від ГРДС і це лише один з прикладів позитивного впливу спорту на організм, який особливо необхідний людям в умовах самоізоляції,

– підкреслив Ян.

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Лікування без спорту

Ян вважає, що EcSOD може бути ефективним засобом для лікування ГРДС і багатьох інших захворювань. Для цих цілей можна, наприклад, використовувати інструменти генної терапії для посилення вироблення антиоксиданту в організмі.

Попередньо дослідники вже вивчали властивості EcSOD проти діабетичної ретинопатії. Потенційно, він може бути ефективний в терапії синдрому поліорганної недостатності.

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