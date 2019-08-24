Спростували міф про татуювання

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Спростували міф про татуювання
Спростували міф про татуювання / unsplash.com

Якщо у вас є проблеми зі шкірою це не означає, що вам не можна набивати татуювання. Але до цього потрібно ретельно підготуватись, це на все життя.

Перш, ніж зважитися на татуювання з будь-якими шкірними хворобами або ж для приховання дефектів – потрібно оцінити поточний стан шкіри. У цьому допоможе дерматолог, він також розповість про всі можливі наслідки.

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Також потрібно знайти сертифікованого майстра тату, що має досвід з клієнтами, які мають шкірні захворювання. А ще варто вакцинуватись від гепатиту B, зазначає лікар Вікторія Миронюк

При загостренні хвороби татуювання наносити не можна, тому варто дочекатися стійкої ремісії та чистої шкіри.

Поцікавтесь у майстра, чи використовує він одноразові, стерильні голки, індивідуальні чорнила та як проходить обробка інструментів, рук майстра, тощо.

Дуже важливо обговорити догляд за шкірою після татуювання з майстром та як лікувати можливі реакції з дерматологом.

Зважаючи на те, що шкіра такої людини вже чутлива, то вона є в групі підвищеного ризику до розвитку таких побічних ефектів:

  • посилений свербіж під час гоєння шкіри,
  • інфекція шкіри,
  • загострення існуючого захворювання,
  • гіпер- або гіпопігментація, особливо якщо ви використовуєте татуювання, як камуфляж для недоліків шкіри внаслідок захворювання,
  • алергічна реакція на фарби для татуювання,
  • рубці, внаслідок неналежного гоєння рани після нанесення тату.

Спростували міф про татуювання
Спростували міф про татуювання

Обов'язково обговоріть з вашим майстром тату, які чорнила він використовує. Для Вас вони мають бути особливі – розраховані для чутливої шкіри. Якщо майстер не користується такими, то вам необхідно обговорити необхідність їх попереднього замовлення для вас.

Існує дві проби на перевірку реакції на фарбу:

1) аплікаційна – майстер наносить фарбу безпосередньо на шкіру в запланованому місці для малюнку, не пошкоджуючи цілісність.

2) проба "однієї крапки" – майстер татуює вам 1 крапку фарбою, що буде використовуватись в заплановане місце на шкірі.

Через 48 годин оцінюється стан шкіри на наявність реакції (почервоніння, лущення, набряку, свербежу, загострення дерматологічного захворювання).

Як доглядати за тату

1. Зніміть пов'язку через 24 годин або за вказівкою вашого художника.

2. Акуратно очистіть татуювання мокрою м'якою тканиною або паперовим рушником. Не занурюйте татуювання у воду.

3. Використовуйте загоювальні мазі, що порекомендував майстер.

4. Через кілька днів перейдіть на зволожувальний крем без аромату, щоб мінімізувати свербіж.

5. Для гоєння нового татуювання потрібно щонайменше пару тижнів.

Лікар може призначити гідрокортизоновий крем для полегшення свербежу людям, які схильні до алергії та екземи (АТД), або рецептурні засоби.

Як доглядати за тату
Як доглядати за тату

Будьте уважні до симптомів, та вчасно звертайтесь по допомогу.

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Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я
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