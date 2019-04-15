Спростували найпоширеніші міфи про мігрень

Мігрень частіше виникає у жінок – страждає кожна п'ята. Мігрень – на другому місці серед хвороб, які обмежують працездатність.

Більшість людей вважають, що якщо у мене була б мігрень, то вони знали про це. Насправді, мігрень – це одне з найбільш малозрозумілих захворювань, розповіла ендокринолог Анна Степанова.

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В одному з великих досліджень, проведених в США, було показано, що більше половини людей, які страждають на мігрень, не підозрюють про свій діагноз. Однак ви можете визначити, чи є у вас мігрень, за допомогою тесту.

Якщо вас турбує сильний односторонній головний біль, при цьому вас нудить, дратує світло або звук і це порушує звичну активність, то, швидше за все це мігрень.

Міф 1. Критерії мігрені досить прості і будь-хто може поставити собі діагноз.

Факт. Далеко не кожен лікар може поставити цей діагноз. Перед тим, як переконається, що у пацієнта дійсно мігрень, лікар повинен виключити цілий список інших захворювань зі схожими проявами. Для того, щоб точно знати, що у вас мігрень, необхідно пройти обстеження у лікаря-невролога.

Міф 2. Мігрень – це просто головний біль.

Факт. Головний біль – це тільки частина проявів мігрені. Більше, ніж просто "головний біль" пацієнти, які страждають на мігрень, також відчувають безліч супутніх проявів: нудоту, блювоту, підвищену чутливість до світла і звуку.

Міф 3. Мігрень виникає в результаті спазму мозкових судин.

Факт. При головному болі під час мігрені відбувається розширення судин, що обумовлює характерну головний біль, який розпирає, а зниження порогу больових відчуттів під час нападу спричиняє відчуття хворобливої ​​пульсації судин.



Мігрень може виникнути через стрес

Міф 4. Мігрень – це захворювання, яке викликане психологічними факторами: стресами, емоціями.

Факт. Мігрень – це органічне захворювання нервової системи. Різні чинники, в тому числі, психоемоційні, можуть впливати на її перебіг. Наприклад, стрес може спровокувати напад мігрені.

Міф 5. Сильний головний біль – це ознака небезпечного захворювання мозку.

Факт. Це не завжди так. Інтенсивний і односторонній головний біль, швидше за все, виявляється мігренню. У той же час, необхідно провести ряд діагностичних заходів, щоб виключити наявність у пацієнта, наприклад, пухлини головного мозку або аномалії судин головного мозку.

Міф 6. Препарати-спазмолітики (наприклад, но-шпа) ефективні для лікування нападу мігрені, тому що знімає спазм судин.

Факт. Біль при мігрені і не залежить від спазму судин. Крім того, спазмолітики не впливають на стан (тонус) судин головного мозку.

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