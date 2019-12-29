Стали відомі ціни на трансплантацію органів в Україні

Уряд встановив тарифи на операції з трансплантації органів. На пересадку органу скеровуватиме лікар пацієнта. Окрім того, трансплантація зможе надаватись і людині, яка перебуває у невідкладному стані.

18 грудня на Урядовому порталі з'явилася постанова №1083, в документі якої вказані ціни на трансплантацію.

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Скільки буде коштувати трансплантація в Україні: ціни

Аллотрансплантація нирки від живого донора або донора-трупа коштуватиме 323 798 гривень.



від живого донора або донора-трупа коштуватиме АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.



обійдеться в Трансплантація комплексу "серце-легені" коштуватиме 535 280 гривень.



коштуватиме Пересадка печінки або її частини – 855 039 гривень.



або її частини – Ціна на алогенну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом становитиме – 1 360 141,36 гривень.



з донорським етапом становитиме – Аутологічна трансплантація коштуватиме 1 308 393,3 гривень.



коштуватиме За вилучення органів у донора-трупа доведеться віддати 74 086 гривень.



Скільки коштуватиме трансплантація органів в Україні / Фото: Unsplash

Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше за останні 15 років успішно провели операцію по пересадці серця.

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