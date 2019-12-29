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Стали відомі ціни на трансплантацію органів в Україні

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Ціни на трансплантацію в Україні / tamimi

Уряд встановив тарифи на операції з трансплантації органів. На пересадку органу скеровуватиме лікар пацієнта. Окрім того, трансплантація зможе надаватись і людині, яка перебуває у невідкладному стані.

18 грудня на Урядовому порталі з'явилася постанова №1083, в документі якої вказані ціни на трансплантацію.

До теми: Рада дала старт новій системі трансплантації

Скільки буде коштувати трансплантація в Україні: ціни

  • Аллотрансплантація нирки від живого донора або донора-трупа коштуватиме 323 798 гривень.
     
  • АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.
     
  • Трансплантація комплексу "серце-легені" коштуватиме 535 280 гривень.
     
  • Пересадка печінки або її частини – 855 039 гривень.
     
  • Ціна на алогенну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом становитиме – 1 360 141,36 гривень.
     
  • Аутологічна трансплантація коштуватиме 1 308 393,3 гривень.
     
  • За вилучення органів у донора-трупа доведеться віддати 74 086 гривень.

Ціни на трансплантацію органів в Україні: прайс
Скільки коштуватиме трансплантація органів в Україні / Фото: Unsplash

Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше за останні 15 років успішно провели операцію по пересадці серця. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Кабінет Міністрів України Медична реформа Трансплантація
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