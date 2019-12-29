Стали відомі ціни на трансплантацію органів в Україні
Уряд встановив тарифи на операції з трансплантації органів. На пересадку органу скеровуватиме лікар пацієнта. Окрім того, трансплантація зможе надаватись і людині, яка перебуває у невідкладному стані.
18 грудня на Урядовому порталі з'явилася постанова №1083, в документі якої вказані ціни на трансплантацію.
До теми: Рада дала старт новій системі трансплантації
Скільки буде коштувати трансплантація в Україні: ціни
- Аллотрансплантація нирки від живого донора або донора-трупа коштуватиме 323 798 гривень.
- АВО-несумісна трансплантація нирки обійдеться в 721 230 гривень.
- Трансплантація комплексу "серце-легені" коштуватиме 535 280 гривень.
- Пересадка печінки або її частини – 855 039 гривень.
- Ціна на алогенну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом становитиме – 1 360 141,36 гривень.
- Аутологічна трансплантація коштуватиме 1 308 393,3 гривень.
- За вилучення органів у донора-трупа доведеться віддати 74 086 гривень.
Скільки коштуватиме трансплантація органів в Україні / Фото: Unsplash
Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше за останні 15 років успішно провели операцію по пересадці серця.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі