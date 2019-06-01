Стероїди можуть нашкодити чоловікові: неочікувані деталі

Чоловіки шкодять своїй здатності мати дітей, коли намагаються стати привабливішими, приймаючи стероїди. У гонитві за накачаним тілом, вони можуть зашкодити власній фертильності.

Це відкриття назвали парадоксом Моссмана-Пейсі. На честь вчених, які вперше описали його. Вони говорять, що парадокс спричиняє багато проблем у парах, які намагаються зачати дитину. Про це повідомляє BBC.

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Доктор Джеймс Моссман з Університету Брауна в США зазначив, що чоловіки намагаються виглядати дійсно великими, аби створювати враження, що вони на вершині еволюційного ланцюга. Але вони роблять себе зовсім непридатними в еволюційному сенсі, тому що усі без винятку не мали сперми в еякуляті.

Анаболічні стероїди імітують ефект чоловічого гормону тестостерону в організмі й їх використовують як препарати, що підвищують ріст м'язів. Ці препарати регулярно використовують бодібілдери.

Професор Алан Пейсі з університету Шеффілда додав:

Хіба це не парадоксально, що чоловіки ходять до спортзалів, щоб виглядати чудово, здебільшого для зваблення жінок і, не усвідомлюючи цього, знижують власну фертильність.

Анаболічні стероїди обдурюють гіпофіз мозку, змушуючи його думати, що яєчка знаходяться в стані перезбудження. Гіпофіз реагує на це і зупиняє виробництво двох гормонів — ФСГ і ЛГ. Це основні гормони, що спричиняють виробництво сперми. Дослідники кажуть, що подібна ситуація й з чоловіками, які приймають ліки для запобігання облисінню.

Препарат фінастерид змінює спосіб обміну тестостерону в організмі й обмежує втрату волосся, але побічні ефекти можуть включати еректильну дисфункцію і зменшувати фертильність.

Еволюційні невдахи

Мірило успіху в еволюційних термінах — це передача ваших генів наступному поколінню. Доктор Моссман сказав, що використання цих препаратів, викликане бажанням стати більш привабливим, може перетворити вас на "еволюційного невдаху".

Це не людський еквівалент екстравагантного павиного хвоста, який робить чоловіків більш привабливими для жінок і збільшує шанси на передачу генів наступному поколінню.



Дослідники, що вивчають теорію парадоксу

Є деякі приклади в природі, коли тварина жертвує своєю здатністю розмножуватися. Деякі види птахів використовують кооперативне виховання, коли певні особини відмовляються від власного потомства, аби допомогти виростити нащадків близьких родичів.

Але навіть це може мати сенс в еволюційних термінах, оскільки половина ваших генів збігаються з такими у братів і сестер, так що вони все одно передаються наступним поколінням, хоча й опосередковано.

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