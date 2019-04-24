Стоматит: що це таке і через які хвороби він виникає

Багатьом знайома поява маленької, але достатньо болючі виразки (афти), іноді і не однієї, на слизовій оболонці губ, щік, під язиком. У деяких випадках вони виникають рідко: від одного-двох разів на рік до одного-двох разів на кілька років; в інших випадках болючі виразки з'являється один-два рази на місяць.

Мова йде про стоматит – ураження слизової оболонки порожнини рота.

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Стоматолог Ольга Бистров зазначає, що до цієї групи відносять велику кількість захворювань. Найбільш поширеною формою є хронічний рецидивний афтозний стоматит.

На слизовій оболонці спершу виникають набряк та почервоніння. Після цього утворюється виразка овальної форми з червоними краями та білим нальотом.

У початковій формі виразки не перевищують 1-5 мм. Зникають вони за тиждень. При важких формах утворюється багато виразок. У людини можуть бути хворобливі відчуття, підвищуватися температура, складність при ковтанні слини. На загоєння потрібно 2-3 тижні.

До факторів, що викликають хронічний рецидивний афтозний стоматит, відносять:

• аденовірус;

• стафілокок;

• алергію (харчову, мікробну, медикаментозну);

• імунні (в тому числі аутоімунні) порушення;

• захворювання органів системи травлення, особливо печінки і товстого кишківника;

• нервово-трофічні порушення;

• генетичну зумовленість

• вплив різних шкідливих факторів, зокрема деяких промислових середовищ (сполуки хрому, цемент, бензин, фенол, матеріали зубних протезів, тощо).



Симптоми стоматиту

Часто афти виникають на тлі зниження імунітету, перенесеного стресу. У разі появи побічних "виразкоподібних утворень" ускладнюються процеси вживання їжі, розмова.

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