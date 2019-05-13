Страх мікробів: симптоми прояви та причини

Мізофобія – патологічний страх людини забруднень або ж заражень, і як наслідок – нав'язливе прагнення уникати можливого дотику до навколишніх предметів і безпосереднього контакту з іншими людьми.

Іноді цей деструктивний страх називають гермофобією (в пер. З англ. Germ - мікроб) або страхом мікробів, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Людина, яка страждає цим видом фобії, перебільшує можливу небезпеку для свого здоров'я мікроорганізмів, які є навколо. Через таке помилкове упередження, мізофоби намагаються мінімізувати необхідність взаємодії зі сторонніми людьми та уникають дотику до різних речей (все це для них несе потенційну небезпеку).

Люди, які страждають мізофобією, вважають, що якщо вони частіше будуть мити руки та обробляти навколишні себе предмети антибактеріальними засобами, вони зможуть знизити ймовірність зараження. Але такими діями вони тільки підсилюють свою фобію і, відповідно, самі знижують захисні властивості організму.

Симптоми мізофобії

Вегетативні:

почастішання серцебиття і пульсу; виникнення задишки та хворобливих відчуттів в грудях; розлади травної системи, запаморочення і нудота; м'язові спазми та тремор.

Всі ці симптоми з'являються при безпосередній близькості передбачуваної небезпеки. Для пацієнта це може бути як дотик до дверної ручки, так і наближення до нього незнайомої людини (особливо якщо він покашлює і чхає).

Серед психічних проявів виділяють:

підвищена тривожність;

неуважність уваги;

гостра реакція на стрес і депресія.



Страх перед мікробами заважає повноцінно жити

Основні фактори, які сприяють формуванню панічного страху мікробів:

негативний життєвий досвід або травмуюча ситуація; аналогічний випадок серед близьких і знайомих (серйозне захворювання як наслідок зараження в громадському місці); вплив ЗМІ (документальні та художні фільми, шоу, передачі, реклами та т.д.); психічні розлади; підвищена сугестивність (здатність сприймати психічний вплив з боку іншої особи або групи осіб).

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