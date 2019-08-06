Стригучий лишай: чому виникає, як виглядає та чим лікувати

Цей вид лишаю називають стригучим через типову клінічну картину хвороби: при ураженні волосистої частини голови хвороба викликає осередкове випадання волосся.

Діагнозу "стригучий лишай" не існує, це виключно побутове формулювання. А є діагноз мікоз або дерматофітіях (волосистої частини голови, гладкої шкіри та ін.), оскільки причиною захворювання є ніщо інше, як грибкова інфекція.

Читайте також: Білі плями на тілі: чому виникають та що робити

Чому виникає лишай

Збудники – гриби роду Trichophyton (трихофітія) і Microsporum (мікроспорія). Зараження трихофітією відбувається від людини до людини або через забруднені предмети, мікроспорами можна заразитися при контакті з хворою твариною.

Причому не тільки з бездомними кошенятами, як заведено думати, джерелом інфекції можуть бути й кролики, і кози, і коні, і мавпочки, і єноти. Дерматофітія широко поширена по всьому світу і часто вражає дітей, оскільки бар'єрна функція шкіри через вікові особливості недосконала і грибам значно легше "вкоренитися" саме у дітей.

Симптоми стригучого лишаю

Клінічна картина типова: в місці проникнення збудника через кілька днів з'являються точкові висипання, які потім розростаються в округлі червоні вогнища з лущенням в центрі, волосся в зоні ураження обламується на рівні декількох міліметрів над шкірою, залишаючи лише щетину.



Стригучий лишай найчастіше виникає у дітей

Захворювання може бути на будь-якій ділянці шкіри, навіть на бровах і віях. Найчастіше, осередки ніяк не турбують, але може виникати свербіж. У рідкісних випадках може формуватися глибший запальний осередок – керіон.

Діагностика

Діагноз встановлюється на підставі візуального огляду, огляду в променях лампи Вуда (тут треба сказати, що специфічне світіння характерно не для всіх видів грибів, тому його відсутність не скасовує діагноз), результати мікроскопічного дослідження зіскріб з патологічного вогнища і посіву на патогенні гриби для ідентифікації збудника.

Як лікувати лишай?

Лікування проводиться із застосуванням протигрибкових лікарських засобів. Множинні осередки на гладкій шкірі або ураження волосся – завжди показання до системної терапії. Поодинокі осередки на гладкій шкірі (без пошкодження волосся) можуть бути проліковані з використанням зовнішніх засобів.

Дитина не повинна відвідувати дитячий заклад, поки не буде повністю здоровою. Цікаво, що західні лікарі не вважають за доцільне обмежувати відвідування школи / садочка, також, як і не рекомендують голити волосся при захворюванні волосистої частини голови.

Члени сім'ї та контактні особи, в тому числі пухнасті, повинні бути обов'язково обстежені на предмет інфікування і проліковані. Оскільки спори грибів досить довго можуть існувати на забруднених поверхнях, необхідна ретельна дезінфекція, обробка всіх предметів побуту (чудово підійдуть засоби з хлором). Дотримання простих правил гігієни, користування тільки особистим одягом / гребінцями / рушником, допоможе уникнути поширення інфекції й повторного зараження.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.