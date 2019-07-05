Створили бактерії, які лікують рак

Вчені з Колумбійського університету заявили про те, що їм вдалося створити штам непатогенних бактерій, які колонізують пухлини у мишей і здатні доставляти потужні ліки.

Нова область синтетичної біології – конструювання нових біологічних компонентів і систем – змінює медицину. Завдяки генетичному програмуванню живих клітин дослідники створюють системи, які в розумних межах сприймають і реагують на різні середовища. Дослідження опубліковані в журналі Nature Medicine.

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Прикладом такої системи є бактерії або віруси, які реагують на "ворога" і атакують його за закладеною програмою. Однією з областей застосування цієї технології може стати імунотерапія раку, яка використовує природний імунітет організму для знищення пухлин. Однак імунотерапія може викликати значне число побічних ефектів.



Бактерії змогли повністю знищити рак

Дослідники з Колумбійського університету оголосили, що вони розв'язують цю проблему шляхом розробки штаму непатогенних бактерій, які можуть колонізувати тверді пухлини у мишей і безпечно доставляти в них потужні препарати, діючи як троянський кінь, який лікує пухлини зсередини.

Терапія призвела не тільки до повної регресії пухлини у мишей, але і до скорочення кількості метастаз. Команда об'єднала свої знання в області синтетичної біології та імунології, щоб створити штам бактерій, здатних рости та розмножуватися в некротичному ядрі пухлин. Коли кількість бактерій досягає критичною кількістю, непатогенна кишкова паличка самознищується, що дозволяє ефективно вивільняти терапевтичні засоби та запобігати їх руйнування в інших частинах тіла.

На даному етапі вчені проводять лабораторні випробування. Вони тестують безпеку нового підходу і підбирають оптимальну комбінацію імунотерапевтичних препаратів та бактерії. Позитивні результати цих випробувань можуть відкрити вченим шлях до клінічних досліджень на пацієнтах.

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