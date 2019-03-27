Створили безпечні протизаплідні пігулки для чоловіків
Вчені з Вашингтонського університету успішно провели клінічні випробування протизаплідних пігулок для чоловіків.
В експерименті взяли участь 40 людей, пише The Guardian.
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Наразі робоча назва препарату 11-beta-MNTDC
Дослідження тривало двадцять вісім днів. 30 чоловікам давали цей препарат, інші ж – приймали плацебо.
Чоловіки вживали щодня по одній капсулі 11-beta-MNTDC на день. Доза варіювалася від 200 до 400 міліграмів.
Препарат містить прогестерон. Він блокує роботу інших двох гормонів – лютеїнізуючого (LH) і фолікулостимулюючого (FSH), які необхідні для вироблення сперми. Засіб також містить андрогени.
В учасників, які приймали препарат, знизився рівень двох гормонів – LH і FSH у порівнянні з контрольною групою.
П’ять чоловіків повідомили, що у них змінилося лібідо, у двох – еректильна дисфункція.
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