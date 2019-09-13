Створили безпечний для волосся метод лікування раку

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Під час хімієтерапії може випадати волосся
Під час хімієтерапії може випадати волосся / doctissimo.fr

Під час хімієтерапії у жінок та чоловіків може випадати волосся через руйнівний вплив хімієтерапевничного агенту на цибулину. Але все залежить від дії протипухлинного препарату.

Британські дослідники з Манчестерського університету визначили новий спосіб захисту волосяних фолікул при хімієтерапії, інформує MedicalXpress.

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Експерти використовували інгібітори CDK4/6, які блокують поділ клітин, не надаючи токсичного впливу на фолікули.

При цьому волосся стає менш сприйнятливими до таксанів.

 
Таксани – що це?

Це клас протипухлинних препаратів рослинного походження, який часто вживається в боротьбі проти раку молочної залози.

Вчені виявили, що таксани впливають на стовбурові клітини біля коріння волосся, з яких виникають спеціалізовані клітини, які діляться.

Попри це, механізм пошкодження фолікул досі невідомий.

Також невідомо, чому одні люди більше втрачають волосся, ніж інші, попри однакові дози препарату.

Таксани мають руйнівний вплив на волосся
Таксани мають руйнівний вплив на волосся

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Теги: Здоров'я Лікування дослідження Онкозахворювання Ліки
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