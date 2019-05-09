Створили датчик, який може замінити аналіз крові: фото

Американські інженери з Массачусетського технологічного інституту створили переносний датчик, який дозволяє стежити лікарям за станом пацієнта.

Пристрій невеликий за розміром і закріплюється на щоці таким чином, щоб воно розташовувалося поруч з губою, йдеться на сайті університету.

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Таке розташування дозволяє ґаджету збирати зразки слини, які рухаються по спеціальній трубці. Остання може "закриватися" і "відкриватися" в потрібні моменти часу. Після чого слина потрапляє на рулон індикаторного паперу.

При контакті зі слиною папір змінює свій колір залежно від наявності й концентрації певної речовини. Оцінюватиме колірні зміни вбудований датчик кольоровості, який періодично робить знімки та пересилає їх на смартфон пацієнта, де алгоритм оцінює зміни.



Датчик, який дозволяє стежити лікарям за станом пацієнта

Після проведення всіх вимірювань рулон паперу розкручується за допомогою невеликого електромотора, підставляючи під трубу чистий шматок індикаторного паперу.

Сам по собі датчик є багаторазовим, однак рулон паперу необхідно періодично замінювати.

Окрім цього, пристрій містить інерційний датчик, що відстежує переміщення пацієнта. Додатково в пристрій можна помістити GPS-передавач та обладнання для вимірювання серцевого ритму, проведення електроміографії та інших медичних досліджень.



Датчик є багаторазовим

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