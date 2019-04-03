Створили фен, який за 10 хвилин визначить приховані хвороби серця

Французькі вчені розробили спеціальний фен, який здатний за десять хвилин провести діагностику серця та судин.

Експериментальний пристрій вже протестували на 100 учасниках, пише Daily Mail.

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Фен здатний пропускати промені через шкіру. У нього вбудований спеціальний чіп, який здатний вимірювати жорсткість артерій. Саме за цим показником можна точно визначити стан судин та наявність серцевих хвороб.

Як саме проводиться діагностика

Медик направляє фен, до прикладу, на сонну артерію на шиї. Вона показує загальну жорсткість артерій, зокрема, тих, які близькі до серця. Пристрій випускає 12 низькоенергетичних лазерних променів, які проникають шкіру та стінки артерій. А комп’ютерний чіп всередині вимірює напрямок променів у міру їх відскоку від кровоносних судин і перетворює ці результати на показник жорсткості.

За словами вчених, спеціальний фен настільки точний, як і наявні методи діагностики жорсткості судин. Проте завдяки пристрою вже за 10 хвилин можна отримати результати щодо наявності серцево-судинних хвороб, які будуть показуватися на екрані. Експерти зазначають: тест є безболісним.

Наразі дослідники працюють над версією пристрою, яку можна буде використовувати для подальших експериментів. Якщо ж результати будуть успішними, то фен буде доступний для використання у Великобританії протягом 5 років.

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