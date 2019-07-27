Створили імплант, який може надовго захистити людину від ВІЛ (фото)

Німецька фармацевтична компанія створила імплант, який, за їх словами замінить антиретровірусну терапію. Також після введення розробки під шкіру людині не потрібно буде часто відвідувати лікарів.

На сьогодні людям, щоб вберегтися від ВІЛ, необхідно регулярно робити ін’єкції або приймати таблетки, пише Mailchi.

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Розробники з Німеччини створили пластикову паличку розміром із сірник. У ній міститься нові ліки під назвою "Іслатравір", раніше відоме як EFdA або MK-8591.

Паличку треба ввести під шкіру плеча. Препарат з неї буде виходити поступово маленькими дозами протягом певного часу.



Пластикова паличка, яка зможе захистити людину від ВІЛ

Ліки всмоктуються в тканини геніталій і анальної області, де починається зараження в більшості випадків. Ліки блокують фермент, який відповідальний за клонування ДНК вірусу імунодефіциту.

ВІЛ – що це? Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

За переконанням фармацевтів, препарат в 10 разів ефективніше всіх наявних на сьогодні засобів. Тому ліків потрібно небагато, що зменшує ризик побічних ефектів. За розрахунками медиків, однієї палички вистачить на рік.

Експерти випробували ліки на десятку людей, загалом експеримент тривав 12 тижнів. Результати дослідження успішні, проте необхідно провести експеримент над кількома тисячами людей.



Створили імплант, який може надовго захистити людину від ВІЛ

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