Створили імплант, який може надовго захистити людину від ВІЛ (фото)

379 Читать новость на русском
Створили імплант, який може надовго захистити людину від ВІЛ (ілюстрація)
Створили імплант, який може надовго захистити людину від ВІЛ (ілюстрація) / sarkoidosefondet.no

Німецька фармацевтична компанія створила імплант, який, за їх словами замінить антиретровірусну терапію. Також після введення розробки під шкіру людині не потрібно буде часто відвідувати лікарів.

На сьогодні людям, щоб вберегтися від ВІЛ, необхідно регулярно робити ін’єкції або приймати таблетки, пише Mailchi.

Читайте також: Стартують перші випробування вакцини проти ВІЛ

Розробники з Німеччини створили пластикову паличку розміром із сірник. У ній міститься нові ліки під назвою "Іслатравір", раніше відоме як EFdA або MK-8591.

Паличку треба ввести під шкіру плеча. Препарат з неї буде виходити поступово маленькими дозами протягом певного часу.

Пластикова паличка, яка зможе захистити людину від ВІЛ
Пластикова паличка, яка зможе захистити людину від ВІЛ

Ліки всмоктуються в тканини геніталій і анальної області, де починається зараження в більшості випадків. Ліки блокують фермент, який відповідальний за клонування ДНК вірусу імунодефіциту.

 
ВІЛ – що це?

Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

За переконанням фармацевтів, препарат в 10 разів ефективніше всіх наявних на сьогодні засобів. Тому ліків потрібно небагато, що зменшує ризик побічних ефектів. За розрахунками медиків, однієї палички вистачить на рік.

Експерти випробували ліки на десятку людей, загалом експеримент тривав 12 тижнів. Результати дослідження успішні, проте необхідно провести експеримент над кількома тисячами людей.

Створили імплант, який може надовго захистити людину від ВІЛ
Створили імплант, який може надовго захистити людину від ВІЛ

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Масштабна спецоперація поліції у Білій Церкві: що відбувається
сьогодні
6719
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я ВІЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
26 липня 21:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 7536
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7941
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8175
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 16716
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2991
Новини
Більше новин
Залиште відгук