Створили контрацептиви, які можна буде приймати раз на місяць

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Оральні контрацептиви / Medical Xpress

Оральні контрацептиви є однією з найпопулярніших форм контролю народжуваності, однак їх ефективність залежить від щоденного прийому.

Нині дослідники MIT створили оральний контрацептив, який можна буде приймати лише раз на місяць. Це повинно зменшити ризик незапланованої вагітності через ненавмисний пропуск денної дози, повідомляє Medical Xpress.

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Як працюють таблетки

Раніше команда MIT розробила зіркову систему доставки ліків, яка може залишатись певний термін у шлунковому тракті. Особливість цієї доставки ліків полягає в тому, що в пристрої розміщуються желатинові капсули, які поступово звільняються, а згодом розчиняються у шлунку.


Як працює доставка ліків у шлунок

Випробування на свинях показали, що цей вид приймання ліків досягає такої ж концентрації препарату в крові, як і щоденний його прийом. Під час цього дослідження фахівці переконались в тому, що механізм безперешкодно може випускати ліки до чотирьох тижнів. 

Перш ніж перейти до випробувань на людях, вчені повинні досягнути того, аби сам механізм виходив з тракту через три-чотири тижні.  

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Здорове життя дослідження Розробки
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