Створили найкоротший IQ-тест з трьох питань: перевірте себе

Математики з МТІ (Массачусетський технологічний інститут) пропонують IQ-тест, у якому всього три питання, щоб з’ясувати рівень своїх розумових здібностей.

За даними таблоїду The ​​Mirror, понад 80% людей не можуть правильно відповісти на всі питання.

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Першим тест ще 14 років тому запропонував професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік. Він провів дослідження, результати якого вразили автора. Серед 3000 учасників (були навіть студенти Єльського університету) правильно відповіли лише 17%.

Питання:

Біта з м’ячем разом коштують $1,10, але біта дорожче м’яча на $1. Скільки коштує м’яч? П’ять машин за п’ять хвилин виготовляють п’ять виробів. Скільки потрібно часу 100 машин, щоб виготовити 100 виробів? В озері росте група латаття. Щодня число рослин подвоюється. За 48 днів латаття можуть повністю покрити площу озера. Скільки днів потрібно, щоб рослини покрили половину озера?

Автор IQ-тесту каже, що завдання виглядають простими – і є такими, проте неправильна відповідь приходить на думку першою.

Найпопулярніші неправильні відповіді:

Десять центів; Сто хвилин; 24 дні.

Правильні відповіді:

П’ять центів; П’ять хвилин; 47 днів.

Роз’яснення:

М’яч коштує X. Тоді біта коштує на $1 більше, тому X + 1. Отже, ми маємо біта + м’яч = X + (X + 1) = 1,1, бо разом вони коштують $1,10. Таким чином, 2X + 1 = 1,1, тобто 2X = 0,1, звідси X = 0,05. Це означає, що м’яч коштує $0,05, а біта – $1,05. Якщо п’яти машинам потрібно п’ять хвилин для створення п’яти виробів, то для створення одного виробу одній машині потрібно п’ять хвилин (кожна машина створює виріб за 5 хвилин). Якщо у вас 100 машин, що працюють разом, то кожна з них може створити по одному виробу за п’ять хвилин. Тому через п’ять хвилин буде 100 виробів. Щодня число латаття збільшується вдвічі. Тому минулого дня буде половина площі від сьогоднішнього. Так, на 47 день озеро буде наполовину повне.

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