Створили новий метод лікування раку за допомогою сперми

Німецькі вчені запропонували використовувати сперматозоїди для доставки ліків до жіночих репродуктивних органів.

Такий метод можна використовувати для лікування деяких онкологічних захворювань, враховуючи, що він безпечніший, ніж звичайна хіміотерапія, при якій препарати знищують як клітини пухлини, так і здорові клітини, йдеться в журналі ACS Nano.

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Ефективність такого способу вчені перевірили в лабораторії, випустивши сперматозоїди з ліками в середовище з міні-пухлинами шийки матки. Із завданням сперматозоїди впоралися, вони знищили 87% ракових клітин за три дні.



Сперматозаїди допомогли в лабораторних умовах побороти рак

Вченим вдалося керувати поведінкою клітин за допомогою магніту. Попередньо вони прикріпили до них дрібні металеві джгутики.

За словами авторів роботи, крім онкологічних захворювань метод може стати в нагоді і в інших випадках – наприклад, при ендометріозі (клітини внутрішнього шару стінки матки розростаються поза його межі) і позаматковій вагітності.

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