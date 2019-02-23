Створили новий метод лікування раку за допомогою сперми

1077 Читать новость на русском
Лікування раку за допомогою сперми
Лікування раку за допомогою сперми / pixabay.com

Німецькі вчені запропонували використовувати сперматозоїди для доставки ліків до жіночих репродуктивних органів.

Такий метод можна використовувати для лікування деяких онкологічних захворювань, враховуючи, що він безпечніший, ніж звичайна хіміотерапія, при якій препарати знищують як клітини пухлини, так і здорові клітини, йдеться в журналі ACS Nano.

Читайте також: Як гриби вбивають онкохворих: пояснення Супрун

Ефективність такого способу вчені перевірили в лабораторії, випустивши сперматозоїди з ліками в середовище з міні-пухлинами шийки матки. Із завданням сперматозоїди впоралися, вони знищили 87% ракових клітин за три дні.


Сперматозаїди допомогли в лабораторних умовах побороти рак

Вченим вдалося керувати поведінкою клітин за допомогою магніту. Попередньо вони прикріпили до них дрібні металеві джгутики.

За словами авторів роботи, крім онкологічних захворювань метод може стати в нагоді і в інших випадках – наприклад, при ендометріозі (клітини внутрішнього шару стінки матки розростаються поза його межі) і позаматковій вагітності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Нацвідбір на Євробачення-2019 від України: онлайн-трансляція фіналу
сьогодні
5892
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
сьогодні 12:31 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 4658
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
20 лютого 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
1148
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
53873
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1615
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 2033
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук