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Створили новий засіб, який допоможе налаштуватися на секс

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Аби налаштуватися на інтимну атмосферу можна використовувати свічки чи ароматичні олії, а тепер фахівці розробили новий продукт, який впорається з цією місією на відмінно.

Британська б'юті-компанія This Works спеціалізується на засобах для догляду за шкірою, тілом і волоссям. Тепер компанія представила новий цікавий продукт — спрей, що налаштовує на близькість.

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Він називається Love Sleep Pillow Spray та пахне як пачулі та іланг-іланг. Спрей допомагає забути про побутові проблеми, розслабитися і перемикнутися на потрібний настрій.


Солодкий аромат квітів іланг-ілангу cсхожий на запах жасмину чи неролі/Фото: greenhippollc.com

Дослідження, проведене компанією, показало, що у тих, хто використовував цей спрей, секс траплявся втричі частіше.

Спрей Love Sleep змінює атмосферу в спальні, спонукає партнерів забути про денні стресові фактори та отримати максимум задоволення. Це, у свою чергу, призводить до поліпшення близькості, єднання і впевненості, а також забезпечує хороший нічний сон.

Для кращого ефекту можна додатково використовувати свічки чи аромаолію, яку слід наносити на зап'ястя. Адже, відомо, що наш настрій безпосередньо пов'язаний із запахами, які ми вдихаємо. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Секс
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