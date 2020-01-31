Створили пов'язку, яка сама діагностує бактеріальні інфекції

Вчені винайшли пов'язку, яка допомагає діагностувати бактеріальні інфекції через зміну свого кольору. За допомогою цього гаджета можна боротися з резистентністю до антибіотиків.

Розумна пов'язка розпізнає наявність бактерій і навіть виділяє ліки для боротьби з ними. Китайські дослідники сподіваються, що їхня робота допоможе більш раціонального використання антибіотиків, пише Daily Mail.

Також на тему: Назвали три найбільш смертельні інфекції для людини

Чому це корисно?

Зазвичай ці ліки пацієнтам видаються ще до отримання лабораторних аналізів як запобіжний захід. Через таку практику багато людей вживають антибіотики абсолютно марно, і це призводить до розвитку штамів резистентних бактерій.

Ось тому розумна пов'язка може бути такою корисною, вона виділяє антибіотики виключно після того, як розпізнає інфекцію. Роботу над цим гаджетом ведуть вчені з китайської академії наук, вони створили особливий матеріал.



Пов'язка може змінювати колір / dailymail.co.uk

Як працює пов'язка?

Перші експерименти були проведені на лабораторних мишах, яких заразили резистентними до антибіотиків версіями бактерії Escherichia coli. Розпізнавши наявність чутливої ​​до ліків форми, пов'язка змінила колір з зеленого на жовтий і почала виділяти антибіотики, які знищили мікроби.

При наявності резистентної форми бактерії пов'язка стала червоною, визначивши характерний для подібного роду бактерій фермент. Після цього вона почала виділяти хімічну речовину, що послаблює бактерії, і вони стали більш уразливі перед ліками.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.