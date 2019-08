Створили вакцину для кішок, яка робить їх гіпоалергенними

Швейцарська компанія Hypocat повідомила про створення вакцини проти алергії на кішок.

Результати своїх досліджень вчені опублікували в журналі "The Journal of Allergy and Clinical Immunology".

Вакцина впливає не на людей, а на тварин – препарат тренує їхню імунну систему, щоб організм міг атакувати специфічний протеїн-алерген Fel d 1, що виділяється природним чином. Саме він викликає у деяких людей алергію.



Вакцину застосовують для кішок

Препарат перевірили на 54 здорових кішок – всі вони змогли розвинути імунну реакцію і стати гіпоалергенними. До негативних наслідків для їхнього здоров'я вакцина не призвела.

Попереду ще кілька клінічних випробувань, після яких препарат випустять на ринок. Вчені підкреслюють, що їх розробка вигідна тваринам так само, як і людям – це підвищить шанси, що господарі перестануть їх залишати на вулиці або в притулку після перших симптомів алергії.

