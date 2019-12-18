Створили зубну пасту у формі таблеток: фото
Канадські підприємці Майк Медікоф і Деміен Вінс розробили зубну пасту в формі таблеток. Так вони спробували створити екоальтернативу традиційним пастам, які упаковують в пластикові тюбики.
Про проєкт канадців повідомляє New Atlas. Паста Вінса і Медікофа називається Change Toothpaste.
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Вона продається в біорозкладній упаковці, всередині якої знаходиться 65 білих таблеток. Одну таку таблетку потрібно помістити між задніми зубами та розкусити – далі можна чистити як зазвичай.
На розробку Change Toothpaste підприємців підштовхнула 16-річна дочка Медікофа, яка виступає проти використання пластику. Чоловіки місяцями працювали над пастою, поки не знайшли потрібний для неї формат. Всього вони випробували близько ста тестових формул.
Зубна паста в таблетках \ newatlas.com
Медікоф і Вінс стверджують, що їх паста схвалена лікарями й підходить як для дітей, так і для дорослих. Одна упаковка Change Toothpaste продається на офіційному сайті за 10 доларів.
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