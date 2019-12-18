Створили зубну пасту у формі таблеток: фото

Канадські підприємці Майк Медікоф і Деміен Вінс розробили зубну пасту в формі таблеток. Так вони спробували створити екоальтернативу традиційним пастам, які упаковують в пластикові тюбики.

Про проєкт канадців повідомляє New Atlas. Паста Вінса і Медікофа називається Change Toothpaste.

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Вона продається в біорозкладній упаковці, всередині якої знаходиться 65 білих таблеток. Одну таку таблетку потрібно помістити між задніми зубами та розкусити – далі можна чистити як зазвичай.

Майк Медікоф і Деміен Вінс “Один пластиковий тюбик розкладається понад 500 років і його неможливо утилізувати. Якщо ми хочемо менше шкодити навколишньому середовищу, то повинні йти на кардинальні зміни. Ми хочемо, щоб наші діти й онуки жили в безпечному і чистому світі”.

На розробку Change Toothpaste підприємців підштовхнула 16-річна дочка Медікофа, яка виступає проти використання пластику. Чоловіки місяцями працювали над пастою, поки не знайшли потрібний для неї формат. Всього вони випробували близько ста тестових формул.



Зубна паста в таблетках \ newatlas.com

Медікоф і Вінс стверджують, що їх паста схвалена лікарями й підходить як для дітей, так і для дорослих. Одна упаковка Change Toothpaste продається на офіційному сайті за 10 доларів.

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