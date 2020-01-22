Сучасні методи поховання людей, які вас шокують

Мілленіали увірвалися в похоронну індустрію, і їх не зупинити. Уже зараз є стартапи, що пропонують клієнтам екстравагантні способи поховання – вони не тільки виглядають незвично, але і не завдають шкоди природі.

Список таких компаній разом з прикладами їх послуг склало видання Wired.

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Гриби та спори

Каліфорнійський стартап Coeio прославився завдяки своїй розробці – поховальному костюму Infinity Burial Suit зі вшитими в тканину грибними спорами. Одяг виконує роль савана: у неї поміщають небіжчика і без труни кладуть в могилу, де гриби починають рости, прискорюючи процес розкладання тіла. Є варіант і для тварин – невелика грибниця.



Гриби сприяють швидшому розкладанню тіла \ coeio.com

Труна з картону

Якщо ж без труни не обійтися, ековаріант пропонує компанія, що продає картонні труни – вони витримують вагу до 120 кілограмів і розкладаються набагато швидше звичайних трун з дерева. До того ж вони не шкодять природі так, як звичайні – покрита лаком деревина не може нормально розкладатися, а фарба з оббивки поступово потрапляє в ґрунт, забруднюючи її хімікатами.



Труна з картону екологічна \ cardboardcasket.co

Запустити прах в космос

Більше інновацій пропонують стартапи, що займаються прахом. Найбільш амбітний з них – Celestis, який допоможе розвіяти останки людини у відкритому космосі. Правда, реалізація у компанії іноді кульгає: наприклад, прах Джеймса Духана, актора з "Зоряного Шляху", намагалися запустити три рази поспіль. Частина навіть втратили на схилі пагорба в Нью-Мексико.

Пустити по воді

Запустити прах можна й у воду в урні з льоду, яка вивільняє прах, поки пливе за течією. Її також можна закопати в землю. Винахідниця урни співпрацює з компанією The Living Urn – вона пропонує змішати прах покійного з землею і посадити в неї рослину (в будинку або на вулиці).



Розробники створили урну з льоду \ wired.co.uk

На дно океану

Прах можна не тільки пустити у відкрите плавання, але і втопити. Про це подбає компанія Eternal Reefs, що опускає прах на морське дно в спеціальних "рифових кулях".

Предмети побуту

Прах коханої людини можна додати не тільки в ґрунт для рослини, але і в інші предмети – наприклад, пластинки. Якщо ви не меломан, зверніть увагу на прикраси: компанії навчилися перетворювати прах в алмази.





З праху можна зробити корисні речі \ wired.co.uk

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