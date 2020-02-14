Сухість шкіри: коли це проявляється найбільше

Сухість шкіри неприємне відчуття. Серед чинників, які викликають сухість – коливання гормонального фону, яке залежить від менструального циклу жінки, а відтак позначається на її самопочутті та зовнішності. Зрозуміло, це впливає також і на шкіру.

Коли шкіра потребує додаткового зволоження та якими засобами це краще зробити, аби уникнути наслідків сухості, одним з яких є її швидке старіння, розповідаємо далі.

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Вплив гормонів на стан шкіри

Оскільки рівень естрогену і прогестерону найнижчий на початку менструального циклу, в цей час шкіра зазнає найбільшої сухості. Внаслідок цього на ній також можуть з'являтись висипання.

Сухість шкіри зберігається ще впродовж тижня після закінчення менструації, і тільки на другий тиждень вона починає відновлюватися і мата здоровий стан.

Зміни у концентрації певних гормонів, особливо естрогену і тестостерону, може впливати на вологість шкіри та кількість ліпідів. Це особливо помітно після менопаузи, коли шкіра стає сухою через пониження рівня естрогену.

Суха шкіра також може розвинутись під час вагітності, знову ж таки, через гормональні зміни, а також внаслідок того, що організм потребує більше біологічної рідини.



Сухості шкіри варто уникати, а відтак застосовувати зволожувальні засоби/Фото:Unsplash

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Сухість шкіри Сухість шкіри спричиняється порушенням бар'єрної функції шкіри, що призводить до втрат вологи й зниження здатності до утримання води внаслідок дефіциту зволожувальних факторів. Таким чином, суха шкіра потребує щоденного догляду, який не викликає подальшого погіршення стану шкірного бар'єра і відновлює нестачу природних відволожувальних факторів.

Коли використовувати зволожувальні засоби

На початку циклу варто подбати про додаткове зволоження. При виборі засобу для догляду за шкірою дітей завжди враховуйте вікові показання.

Перша вимога до зволожувачів для сухої шкіри — це відновлення балансу вологи у верхніх шарах шкіри. Речовини, які називають "природними відволожувальними факторами", такі як сечовина і молочна кислота, утримують вологу в роговому, або верхньому шарі шкіри.

Мінімальна рекомендована концентрація сечовини, навіть для помірно сухої шкіри, складає 5%. Для надміру сухої шкіри, як правило, необхідна вища концентрація сечовини та інших відволожувальних факторів.

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