Сумські лікарні відмовилися госпіталізувати жінку з високою температурою: вона померла

У Сумах поліція розслідує факт смерті 79-дітньої жінки. Декілька місцевих лікарень відмовлялися від її госпіталізації, коли туди приїжджала карета швидкої допомоги з нею.

79-річна жінка мала діабет. Сама вона з Сумської області, але проживала в Сумах у доньки. Увечері 20 квітня її забрала швидка допомога – в неї була висока температура тіла, а також високий рівень цукру в крові, повідомили у поліції.

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Бригада медиків "швидкої", яка прибула на виклик, намагалася її врятувати, але її стан не покращувався. Окрім того спроби передати немічну жінку на лікування до кількох лікарняних закладів обласного центру виявилися безуспішними – людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли.

Лише після дзвінка фельдшера бригади "швидкої" до поліції, жінку взяли до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні, де вона й померла.

Після цього випадку поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 140 "Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником" Кримінального кодексу України. Винним загрожує: