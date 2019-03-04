Супрун пояснила, чим небезпечні марафони схуднення

Чим ближче літо – тим більше людей хочуть мати гарну форму та позбутися зайвих кілограмів. Багато людей наважуються на так звані марафони схуднення.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що суворі дієти, що обмежують денне споживання калорій до 800-1000, часто забороняють вживати жири і вуглеводи.

Читайте також: Супрун спростувала міф про шкоду бігу для колін

Цей режим справді веде до стрімкого схуднення. При цьому у людини спостерігається дефіцит калорій, а тіло повинне витрачати жир. Англійською такі дієти називають crash diets, тобто руйнівні.

Чим небезпечні марафони схуднення

1. Слабкість і запаморочення

Уляна Супрун “Коли худнемо, із запасів підшкірного жиру утворюються так звані кетонові тіла, які мозок споживає як джерело енергії. Цей процес називається кетогенез. Тобто дієта не призведе до голодування мозку — за кілька днів запуститься кетогенез, і мозок отримає їжу. Це навіть може супроводжуватися станом ейфорії — так діють кетонові тіла на мозок. Але коли бракує вуглеводів, тренування будуть виснажливими”

2. Втрата м’язів

Ці дієти призводять до втрати м’язів, адже амінокислоти м’язів це “легше” джерело енергії, аніж жир.

3. Виснаження

Супрун зазначає, що м’язи відновлюються та зміцнюються в періоди між тренуваннями. Тому важливо робити дні більших, і дні менших навантажень. А марафони лише виснажують організм.

Важливо також обирати комфортний вам час для тренувань, а не так, як визначили для вас тренери марафону.

4. Дефіцит мікроелементів

Неповноцінний раціон призводить до дефіциту мікроелементів. Калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, селен та багато інших мікроелементів можна спожити лише із повноцінного різноманітного раціону, що містить складні вуглеводи, білок і жири різноманітного походження та овочі, фрукти і ягоди. Сувора дієта не передбачає вживання цих речовин.

5. Збільшення ризику передчасної смерті та смерті через серцево-судинні хвороби

Це є одним з наслідків коливання ваги в середньому віці.

6. Поява каменів в жовчному міхурі

Майже у кожної четвертої людини, що час від часу сидить на дієтах з добовим споживанням калорій 800 чи втрачає–набирає вагу, згодом виникають камені в жовчному міхурі.



Поява каменів в жовчному міхурі

7. Ризик набрати вагу після марафону

Під час дієти збільшується рівень гормону греліну, який відповідає за голод. Тому всі думки тільки і про їжу. Водночас, стає менше гормону лептину, який повідомляє про те, що ми наїлись. Після марафону схуднення гормони змушують переїдати. Їх баланс може порушуватися через брак сну. Тому наслідком цих суворих дієт є ожиріння.

Вартий уваги марафон, якщо вас підтримують інформаційно та психологічно кваліфікований лікар та тренер.

Супрун радить підходити до дієт розумно та:

відмовитися від некорисних солодощів, додавання цукру до чаю і кави, солодких напоїв та алкоголю;

їсти менше смаженого, але більше тушкованого і відвареного, а також приготованого в мікрохвильовці;

їсти все, що ви любите, але в меншій кількості;

бути більше активними;

повноцінно спати. Саме здоровий сон відновлює баланс лептину та греліну і тамує почуття голоду, а також зменшує тривожність.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.