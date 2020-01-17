Супрун пояснила, чим небезпечні соцмережі для психіки

Ідеальні фото в інстаграмі створюють ілюзію, що ідеальним має бути все наше життя. В акаунтах знаменитостей або ж блогерів досконалим є все — тіло, обличчя, одяг. Розглядаючи їх, ми розуміємо наскільки неідеальними є.

Про наслідки впливу соцмереж на психічне здоров'я та як за "відфотошопленими" фото не втратити себе, розповіла Уляна Супрун.

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Чому нам подобаються соцмережі

Люди схильні показувати моменти успіху та щасливого життя, ніж тернистий шлях, кризи та безсилля. Завдяки появі соцмереж з'явилася можливість приміряння на себе різноманітних масок та ролей.

Зазвичай, нам хочеться надягати маску успішності, ділитися лише позитивними подіями зі свого життя, перетворюючи акаунт на посібник життя для інших.

Переглядаючи свій "ідеальний" профіль, людина сама ж починає в нього вірити. Це має як негативні, так і позитивні наслідки.

Уляна Супрун одного боку, людина може дійсно почати працювати над собою, змінювати свій стиль життя. Але також може виникнути і підміна реальностей, коли проблеми життя "неідеального" будуть витіснятися та не усвідомлюватися. Це може стати причиною особистісної кризи чи депресії. “З Спершу варто зрозуміти, навіщо вам взагалі порівнювати себе з кимось та що це вам дає. При цьому важливо відокремлювати картинку, яку нам показують та реальність, а не лише орієнтуватися на інших і порівнювати себе з ними”.



Соцмережі можуть бути причиною поганого самопочуття/Фото:Unsplash

Як уникнути негативного впливу

Спробуйте змінити фокус уваги з інших на себе та чесно визначити, які почуття виникають при перегляді "ідеального акаунту". Ви відчуваєте заздрість, злість на себе, самоприниження чи захоплення та мотивацію?

Проаналізуйте свої почуття. Чого саме вам не вистачає? Можливо, ви прагнете яскравого життя, мандрівок, енергійності, уваги?

Визначте власні цінності. Що для вас є важливим і цінним? Подумайте, в який спосіб можна додати такі цінності у своє життя.

Поміркуйте, що саме ви цінуєте в собі, чим ви пишаєтеся і що надає вам впевненості.

Залежність від інтернету може стати причиною депресії

Пані Уляна зазначає, що надмірне користування соцмережами спричиняє викривлення реальності та провокує психічні розлади. Зокрема, депресію, порушення сну та несприйняття себе.

Уляна Супрун “З нецінити все те, що маємо, і виховати негативне сприйняття або й ненависть до себе — дуже просто. Залежність від інтернету та соціальних мереж значною мірою цьому сприяє. Це збільшує ризики появи тривожності, депресії, порушення сну та зору, а також може впливати на появу нереалістичних очікувань і негативного сприйняття свого тіла ”.

Відтак, не слід ризикувати психічним і фізичним здоров'ям заради віртуального схвалення вашого життя. Іноді потрібно навіть бути поза зоною досяжності. Намагайтеся балансувати час, який ви проводите в соціальних мережах і телефонах та живіть реальне життя.