Супрун розповіла, чому важливо лікувати депресію
10 жовтня відзначається День психічного здоров'я і цьогоріч його головна тема – запобігання суїцидам. У світі кожні 40 секунд одна людина прощається з життям, що за рік складає понад 800 тисяч осіб.
40-60% суїцидів скоюють люди, які перебувають у стані депресії. До 2030 вона може увійти в першу трійку хвороб за поширенням в країнах з низьким доходом і другою – з середнім, повідомляє колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.
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Найчастіше депресією хворіють люди, що пережили травматичний досвід, зокрема ветерани війни, жертви насильства чи теракту. Також через неї часто страждають люди з алкогольною та наркозалежністю, й представники дискримінованих груп.
Велика кількість хворих є і серед дітей та підлітків, які стикаються з булінгом, цькуванням та несправедливістю або ж з болючими стосунками.
Наразі дуже важливо говорити про психологічні та психічні проблеми, адже якщо їх лікувати вчасно – самогубствам можна запобігти.
Не соромтеся звернутися по допомогу
Якщо ви відчуваєте проблему, обов'язково зверніться по допомогу до психологів чи психотерапевтів. Обирайте спеціаліста, з яким вам комфортно і легко спілкуватись, аби було простіше відкритись.
Також сходіть на прийом до свого сімейного лікаря. Він повинен переконатись, чи не викликаний ваш депресивний стан іншими хворобами, наприклад, порушенням роботи щитоподібної залози, і чи не має інших супровідних захворювань.
Не соромтеся обговорити свої проблеми з друзями та рідними. Знайдіть хоча б одну людину, яка зможе вас вислухати, зрозуміти та підтримати.
День психічного здоров'я цьогоріч присвячений проблемі самогубств / Інфографіка 24 каналу
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