Супрун розповіла, чому важливо лікувати депресію

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День психічного здоров 'я
День психічного здоров 'я / Unsplash

10 жовтня відзначається День психічного здоров'я і цьогоріч його головна тема – запобігання суїцидам. У світі кожні 40 секунд одна людина прощається з життям, що за рік складає понад 800 тисяч осіб.

40-60% суїцидів скоюють люди, які перебувають у стані депресії. До 2030 вона може увійти в першу трійку хвороб за поширенням в країнах з низьким доходом і другою – з середнім, повідомляє колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Найчастіше депресією хворіють люди, що пережили травматичний досвід, зокрема ветерани війни, жертви насильства чи теракту. Також через неї часто страждають люди з алкогольною та наркозалежністю, й представники дискримінованих груп.

Велика кількість хворих є і серед дітей та підлітків, які стикаються з булінгом, цькуванням та несправедливістю або ж з болючими стосунками. 

Наразі дуже важливо говорити про психологічні та психічні проблеми, адже якщо їх лікувати вчасно – самогубствам можна запобігти.

 
Уляна Супрун
“Дбати про психічне здоров'я не менш важливо, ніж про фізичне.”

Не соромтеся звернутися по допомогу

Якщо ви відчуваєте проблему, обов'язково зверніться по допомогу до психологів чи психотерапевтів. Обирайте спеціаліста, з яким вам комфортно і легко спілкуватись, аби було простіше відкритись. 

Також сходіть на прийом до свого сімейного лікаря. Він повинен переконатись, чи не викликаний ваш депресивний стан іншими хворобами, наприклад, порушенням роботи щитоподібної залози, і чи не має інших супровідних захворювань. 

Не соромтеся обговорити свої проблеми з друзями та рідними. Знайдіть хоча б одну людину, яка зможе вас вислухати, зрозуміти та підтримати. 


День психічного здоров'я цьогоріч присвячений проблемі самогубств / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Здоров'я Психологія Самогубство Депресія Новини Здоров'я Уляна Супрун Профілактика захворювань Інфографіка
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