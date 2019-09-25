Супрун розповіла про зустрічі з президентом та прем'єром
Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
Про це вона згадала в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
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За її словами, вона із заступником Павлом Ковтонюк, президентом і його представниками спілкувалися, пояснювали, що відбувається в медичній трансформації і як воно буде далі.
"Вони просили, щоб ми дали їм законопроєкти, які потрібні і сказали: вони бачать, що це правильний шлях і будуть продовжувати реформи. Проте там ніхто не говорив залишаємося ми чи ні", – зазначила Уляна Супрун.
Вона зазначила, що коли пропонувала залишити свого заступника, то вони були категорично проти людей, які працювали з нею в Міністерстві.
"Були розмови з ними, пояснювали, як далі проводити медичну трансформацію, бо для нас неважливо було крісло. Важливо, щоб робота, яка розпочалася, продовжувалася. Ми завжди повторювали тим держслужбовцям, які прийшли в Міністерство, що вони мають залишитися і продовжувати роботу. Вся реформа медицини залежить від них, а не від керівництва, яке прийде. Вони всі залишилися, ніхто не пішов. Вони пробують професійно працювати, але зараз їм не дуже дають, " – підсумувала Супрун.
Що нині відбувається у МОЗ?Після призначення нової очільниці МОЗ Зоряни Скалецькою у міністерстві вже встиг розгорітись скандал. Працівники органу звернулись з відкритим листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука через загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва. У заяві, яку підписали понад 40 держслужбовців, йдеться, що "робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні".
У команді нової міністерки Зоряни Скалецької спростовують наведені у листі аргументи та заявляють про бажання опонентів влаштувати політичний скандал.
Що змінилось у Міністерстві охорони здоров’я після приходу Супрун?
Вона почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун почала реформу медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвивати систему громадського здоров'я.
Одні з головних досягнень Супрун на посаді:
- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в межах якої українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.
Дивіться відео про Уляну Супрун: