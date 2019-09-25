Супрун розповіла про зустрічі з президентом та прем'єром

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це вона згадала в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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За її словами, вона із заступником Павлом Ковтонюк, президентом і його представниками спілкувалися, пояснювали, що відбувається в медичній трансформації і як воно буде далі.

"Вони просили, щоб ми дали їм законопроєкти, які потрібні і сказали: вони бачать, що це правильний шлях і будуть продовжувати реформи. Проте там ніхто не говорив залишаємося ми чи ні", – зазначила Уляна Супрун.

Уляна Супрун “Я мала кілька зустрічей із представниками Офісу Президента, кілька разів з новим прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком перед тим, як він зайняв посаду. Олексій мені відверто сказав, що Офіс Президента категорично проти того, щоб я залишилася на посаді.”

Вона зазначила, що коли пропонувала залишити свого заступника, то вони були категорично проти людей, які працювали з нею в Міністерстві.

"Були розмови з ними, пояснювали, як далі проводити медичну трансформацію, бо для нас неважливо було крісло. Важливо, щоб робота, яка розпочалася, продовжувалася. Ми завжди повторювали тим держслужбовцям, які прийшли в Міністерство, що вони мають залишитися і продовжувати роботу. Вся реформа медицини залежить від них, а не від керівництва, яке прийде. Вони всі залишилися, ніхто не пішов. Вони пробують професійно працювати, але зараз їм не дуже дають, " – підсумувала Супрун.