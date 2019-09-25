Супрун розповіла про зустрічі з президентом та прем'єром

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Уляна Супрун
Уляна Супрун / 24 канал

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це вона згадала в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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За її словами, вона із заступником Павлом Ковтонюк, президентом і його представниками спілкувалися, пояснювали, що відбувається в медичній трансформації і як воно буде далі.

"Вони просили, щоб ми дали їм законопроєкти, які потрібні і сказали: вони бачать, що це правильний шлях і будуть продовжувати реформи. Проте там ніхто не говорив залишаємося ми чи ні", – зазначила Уляна Супрун.

 

 
Уляна Супрун
“Я мала кілька зустрічей із представниками Офісу Президента, кілька разів з новим прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком перед тим, як він зайняв посаду. Олексій мені відверто сказав, що Офіс Президента категорично проти того, щоб я залишилася на посаді.”

Вона зазначила, що коли пропонувала залишити свого заступника, то вони були категорично проти людей, які працювали з нею в Міністерстві.

"Були розмови з ними, пояснювали, як далі проводити медичну трансформацію, бо для нас неважливо було крісло. Важливо, щоб робота, яка розпочалася, продовжувалася. Ми завжди повторювали тим держслужбовцям, які прийшли в Міністерство, що вони мають залишитися і продовжувати роботу. Вся реформа медицини залежить від них, а не від керівництва, яке прийде. Вони всі залишилися, ніхто не пішов. Вони пробують професійно працювати, але зараз їм не дуже дають, " – підсумувала Супрун.

Що нині відбувається у МОЗ?Після призначення нової очільниці МОЗ Зоряни Скалецькою у міністерстві вже встиг розгорітись скандал. Працівники органу звернулись з відкритим листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука через загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва. У заяві, яку підписали понад 40 держслужбовців, йдеться, що "робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні".

У команді нової міністерки Зоряни Скалецької спростовують наведені у листі аргументи та заявляють про бажання опонентів влаштувати політичний скандал.

Що змінилось у Міністерстві охорони здоров’я після приходу Супрун?

Вона почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час Супрун почала реформу медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвивати систему громадського здоров'я.

Одні з головних досягнень Супрун на посаді:

  • запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
  • підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
  • старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в межах якої українці обирають собі лікарів і підписують із ними декларації.

Дивіться відео про Уляну Супрун:

 

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Теги: Новини України Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
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