Супрун розповіла, як довго алкоголь та наркотики зберігаються в організмі

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Супрун розповіла, як довго алкоголь та наркотики зберігаються в організмі
Супрун розповіла, як довго алкоголь та наркотики зберігаються в організмі / Медицинский портал о здоровье

Наркотики або алкоголь зберігаються в організмі людини з різною тривалістю, це залежить від того, як часто людина вживає. До того ж, потрібно правильно здавати аналізи, щоб результати були достовірними і точно показали, чи зловживає людина забороненими речовинами.

Є небагато методів, які можуть дати достовірну оцінку результатів, та лабораторій, у яких це можна точно визначити, розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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За її словами, насправді наркотичні речовини виявити складно. Перевірка аналізів на алкоголь чи наркотики – це тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії (а саме: хромато-масс-спектометрія). А різні тест-полоски, що обіцяють результат за 15 хвилин, не можуть давати правильні показники.

Зокрема, для точної перевірки здійснюють аналізи сечі, волосся, нігтів та навіть крові, хоча там наркотики дуже швидко метаболізуються. Але якщо людина регулярно (1-2 рази на тиждень) вживає наркотики, то і такий метод це підтвердить. А от виявити в організмі алкоголь набагато простіше підтвердити. Для цього можна використати хроматографічний метод.

Як довго алкоголь та різні наркотики тримаються в організмі:

• У сечі:

  1. Алкоголь – 10-12 годин
  2. Амфетамін, метамфетамін – протягом 2-5 днів
  3. Канабіс – від 1 до 30 днів
  4. Барбітурати – до 7 днів
  5. Кокаїн – від 1 до 3 днів
  6. Опіати як кодеїн, морфін та героїн – від 2 до 5 днів

• В крові:

  1. Алкоголь – 24 години
  2. Амфетаміни – 10-14 годин
  3. Метамфетамін – 24 години
  4. Барбітурати – 1-2 дні
  5. Канабіс – 6-24 години
  6. Кокаїн – 12-24 години
  7. Кодеїн – 6-12 годин
  8. ЛСД – 0-3 години

• У волоссі сліди наркотичних речовин з’являються після одного тижня від часу вживання. Але зберігаються там дуже довго – до 90 днів та навіть більше. Волосся зростає зі швидкістю приблизно 1 см на місяць, тому в залежності від його довжини можна визначити вживання наркотиків протягом останніх місяців.

• В нігтях сліди наркотичних речовин можуть триматися протягом тривалого часу – від 3 до 5 місяців у нігтях на руках та від 8 до 14 місяців у нігтях на ногах.

Для ґрунтовного аналізу на наркотичні речовини варто використовувати специфічне обладнання. В Україні існує мало лабораторій, що роблять такі дослідження, крім того вони можуть бути неякісними. А найсучасніше обладнання розташоване в антидопінговому центрі олімпійського комітету, де перевіряють спортсменів на вживання заборонених речовин.

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Теги: Здоров'я Медицина Уляна Супрун Наркотики Алкоголь Новини Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 канал
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