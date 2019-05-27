Супрун розповіла, як не підчепити небезпечні хвороби під час відпустки

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Як не підчепити небезпечні хвороби під час відпустки
Як не підчепити небезпечні хвороби під час відпустки / Фото з вільних джерел

Уже скоро розпочнеться сезон відпусток, а це означає, що багато людей поїдуть відпочивати в інші країни. Таким людям варто подбати не лише про квитки та місця в готелі, а й про своє здоров’я.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, нова країна — це також і деякі ризики.

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Найпоширеніші загрози в подорожі:

  1. ️ "діарея мандрівника"
  2. ️ комахи
  3. ️ дикі тварини
 
Діарея мандрівників – що це?
Це найпоширеніше захворювання у людей під час подорожей. Її можуть спричинити нова їжа, вода та навіть довкілля, точніше мікроорганізми, які в них містяться. Найбільш поширеними причинами "діареї мандрівників" є ентеротоксичні штами кишкової палички, кампілобактерії чи віруси.

Часто місцеві мешканці не відчувають суттєвого негативного впливу цих мікроорганізмів (в тому числі патогенних), адже пристосовані вже до них.

Чим небезпечні комахи? Вони можуть переносити небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт, японський енцефаліт, жовту лихоманку, сонну хворобу, вірус Чікунгунья.

Становлять загрозу для людей під час відпустки й дикі тварини. Вони є природним резервуаром збудників багатьох хвороб. Вони можуть бути заражені сказом або навіть переносити чуму, пташиний грип, віруси Марбург та Ебола.

Супрун радить дотримуватися цих правил під час відпочинку

1. Дізнайтеся інформацію про можливі інфекційні ризики, притаманні для конкретного регіону. З санітарно-епідеміологічною ситуацією в країні можна ознайомитися на сайті МЗС. 

2. Проконсультуйтеся з лікарем щодо можливих щеплень. Подбайте про медичне страхування — воно може допомогти у критичній ситуації. Намагайтеся також уникати хворих людей, прибувши до нової країни.

3. Покладіть в аптечку потрібні ліки, а також знеболювальні, антисептик та засіб для захисту від сонця. Вичерпний чек-лист речей, які варто мати в подорожі.

4. Пийте воду в пляшках. Якщо такої можливості немає, воду потрібно кип’ятити.

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5. Обережно з водою у басейні, не ковтайте її. Опитування свідчить, що більша частина людей не приймають душ перед тим, як зайти в басейн, а кожен четвертий зізнався, що хоч раз ходив в туалет, не виходячи з басейну.

6. Читайте попереджувальні таблички, дотримуйтеся законів і правил — вони можуть вберегти вас, наприклад, від отруйних павуків чи змій.

7. Не підходьте близько до диких тварин, не годуйте їх з рук. Якщо вас вкусила дика тварина, дотримуйтеся цієї інструкції та негайно зверніться по медичну допомогу.

8. Подбайте про захист від комах, змій та кліщів. Плануючи відпочинок на природі, обирайте одяг, який максимально закриває тіло.

via GIPHY

9. Утримайтеся від татуювання, манікюру та інших салонних послуг у закладах, які не викликають довіри. Через кров можуть передаватися небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B та С.

10. Якщо не впевнені, що у кімнаті в готелі чисто, тоді варто продезінфікувати вимикачі та ручки дверей. Пульт від телевізора краще відразу помістити в поліетиленовий пакет. Часто мийте руки та дезінфікуйте свій мобільний телефон.

 
Лікар Уляна Супрун
“Овочі та фрукти краще не лише мити, а й чистити, якщо маєте найменші сумніви щодо якості води. Будьте обережні з вуличною їжею, особливо з морепродуктами. Наприклад, рифова риба може містити сигуатоксин (токсин деяких водоростей, які живуть біля рифів і якими харчується риба). Уникайте також страв із недостатньою термічною обробкою — стейк з кров’ю, яйця-пашот, шашлик”.

11. Джетлаг – це нормальна реакція нашого організму на різку зміну часового поясу, але до цього стану можна підготуватися, щоб він швидше минув. Поступово готуйтеся до нового режиму, достатньо відпочивайте перед польотом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Уляна Супрун Відпочинок
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