Супрун розповіла, як правильно харчуватися під час Великого посту
Великий піст є основним у церковному православному календарі і найсуворішим у раціоні харчування. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що попри користь посту для здоров'я, деякі обмеження у їжі не принесуть нічого доброго.
Саме тому необхідно правильно скласти свій раціон.
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1. Менше м’яса — добре
Великий піст передбачає відмову від процесованого м'яса, тобто, від ковбаси, сардельок, копченостей. Все тому, що воно збільшує ризик деяких видів раку, а також гіпертензії й порушення обміну жирів. Зверніть увагу, що просто шматочок сала і печеного м’яса птиці аж такої загрози не становить.
2. Більше овочів — ще краще
Можна їсти переважно рис, білий хліб і картоплю й наразитися на брак вітамінів та білкової їжі.
3. Бобові — не лише квасоля
У бобових містяться вітаміни групи B, потрібні для утворення нейромедіаторів, та мікроелементи калій, фосфор, залізо, цинк і марганець. Також це джерело повноцінного білка, тобто незамінних амінокислот. Також бобові — це клітковина, а отже — здоровий кишківник і здоровий рівень холестерину.
4. Згадайте про гриби
Білі гриби, печериці, шиїтаке, гливи та інші гриби містять багато амінокислоти глутатіону, клітковину бета-глюкан, мікроелемент селен, жир холін, вітамін D, антиоксидант ерготионеїн. Супрун зазначає., що такий набір необхідний людині.
Дві порції грибів на тиждень можуть знизити ризик деменції в старшому віці
5. Низькожирова дієта — це небезпечно
Великий піст передбачає майже повну відмову від масел, олій та жирів в складі тваринних продуктів (до прикладу, лецитин яєць чи риб’ячий жир).
Такі дієти можуть принести користь людям з ожирінням та порушеннями жирового обміну. Але їм потрібно дотримуватися такого раціону місяцями та роками, а не лише 49 днів на рік.
У жирах є вітаміни А, Е і D, холестерин та поліненасичені жирні кислоти. Дефіцит цих вітамінів призведе до порушення в роботі імунної системи, молекул тіла вільними радикалами. Відсутність холестерину в раціоні збільшує ризик депресії та порушення утворення статевих гормонів.
Що робити, щоб піст не нашкодив здоров’ю
Супрун радить звернути увагу на горіхи, льон, гарбузове та соняшникове насіння піст не забороняє. В них є вітамін Е та поліненасичені жирні кислоти. Їх слід їсти справді багато.
Щоб засвоювався жиророзчинний провітамін А поєднуйте горіхи і моркву чи курагу.
Що робити, щоб піст не нашкодив здоров’ю
Не варто смажити пісну їжу на соняшниковій олії. Все тому, що вона містить багато омега-6 поліненасичених жирних кислот, які сприяють запаленню та атеросклерозу, а смаження створює канцерогенні сполуки.
Намагайтеся купувати продукти без маргарину, оскільки це трансжири. Останні збільшують запальний фон і сприяють розвитку серцево-судинних хвороб.
Якщо ви постите і не вживаєте яйця, то Супрун радить їх замінити соєвими продуктами, гарбузовим та соняшниковим насінням, кукурудзою та шпинатом.
Пісною альтернативою молочним продуктам буде величезна миска квашеної капусти. Саме вона містить і співмірну кількість кальцію, і пробіотичні лактобактерії.
Пісною альтернативою молочним продуктам буде величезна миска квашеної капусти
Навіть у Великий піст є кілька днів, коли можна їсти рибу. Остання забезпечує мозок, серце і судини та імунну систему омега-3 поліненасиченими жирними кислотами. Супрун радить щодня їсти лляне та гарбузове насіння, волоські горіхи, морську капусту та тахіні (кунжутну пасту).
У Великий піст люди намагаються більше вживати каші – гречані, перлові, пшеничні, пшоняні, вівсяні та кукурудзяні. У них є клітковина, мікроелементи, вітаміни групи B та білок. Каші добре поєднуються з уже оспіваними насінням гарбуза та льону і грибами.
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