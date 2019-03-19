Супрун розповіла, як правильно харчуватися під час Великого посту

Великий піст є основним у церковному православному календарі і найсуворішим у раціоні харчування. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що попри користь посту для здоров'я, деякі обмеження у їжі не принесуть нічого доброго.

Саме тому необхідно правильно скласти свій раціон.

Читайте також: Чи насправді шкідливий хліб на дріжджах: відповідь Супрун

1. Менше м’яса — добре

Великий піст передбачає відмову від процесованого м'яса, тобто, від ковбаси, сардельок, копченостей. Все тому, що воно збільшує ризик деяких видів раку, а також гіпертензії й порушення обміну жирів. Зверніть увагу, що просто шматочок сала і печеного м’яса птиці аж такої загрози не становить.

2. Більше овочів — ще краще

Можна їсти переважно рис, білий хліб і картоплю й наразитися на брак вітамінів та білкової їжі.

Уляна Супрун “А можна їсти різноманітну рослинну їжу, отримати вітаміни, мікроелементи, клітковину, і, як наслідок, мати здорові кишківник, судини, мозок, шкіру та зміцнений імунітет. Доведена користь веганства і вегетаріанства — передусім в різноманітному рослинному раціоні”

3. Бобові — не лише квасоля

У бобових містяться вітаміни групи B, потрібні для утворення нейромедіаторів, та мікроелементи калій, фосфор, залізо, цинк і марганець. Також це джерело повноцінного білка, тобто незамінних амінокислот. Також бобові — це клітковина, а отже — здоровий кишківник і здоровий рівень холестерину.

4. Згадайте про гриби

Білі гриби, печериці, шиїтаке, гливи та інші гриби містять багато амінокислоти глутатіону, клітковину бета-глюкан, мікроелемент селен, жир холін, вітамін D, антиоксидант ерготионеїн. Супрун зазначає., що такий набір необхідний людині.

Дві порції грибів на тиждень можуть знизити ризик деменції в старшому віці

5. Низькожирова дієта — це небезпечно

Великий піст передбачає майже повну відмову від масел, олій та жирів в складі тваринних продуктів (до прикладу, лецитин яєць чи риб’ячий жир).

Такі дієти можуть принести користь людям з ожирінням та порушеннями жирового обміну. Але їм потрібно дотримуватися такого раціону місяцями та роками, а не лише 49 днів на рік.

У жирах є вітаміни А, Е і D, холестерин та поліненасичені жирні кислоти. Дефіцит цих вітамінів призведе до порушення в роботі імунної системи, молекул тіла вільними радикалами. Відсутність холестерину в раціоні збільшує ризик депресії та порушення утворення статевих гормонів.

Що робити, щоб піст не нашкодив здоров’ю

Супрун радить звернути увагу на горіхи, льон, гарбузове та соняшникове насіння піст не забороняє. В них є вітамін Е та поліненасичені жирні кислоти. Їх слід їсти справді багато.

Щоб засвоювався жиророзчинний провітамін А поєднуйте горіхи і моркву чи курагу.



Що робити, щоб піст не нашкодив здоров’ю

Не варто смажити пісну їжу на соняшниковій олії. Все тому, що вона містить багато омега-6 поліненасичених жирних кислот, які сприяють запаленню та атеросклерозу, а смаження створює канцерогенні сполуки.

Намагайтеся купувати продукти без маргарину, оскільки це трансжири. Останні збільшують запальний фон і сприяють розвитку серцево-судинних хвороб.

Якщо ви постите і не вживаєте яйця, то Супрун радить їх замінити соєвими продуктами, гарбузовим та соняшниковим насінням, кукурудзою та шпинатом.



Пісною альтернативою молочним продуктам буде величезна миска квашеної капусти. Саме вона містить і співмірну кількість кальцію, і пробіотичні лактобактерії.



Пісною альтернативою молочним продуктам буде величезна миска квашеної капусти

Навіть у Великий піст є кілька днів, коли можна їсти рибу. Остання забезпечує мозок, серце і судини та імунну систему омега-3 поліненасиченими жирними кислотами. Супрун радить щодня їсти лляне та гарбузове насіння, волоські горіхи, морську капусту та тахіні (кунжутну пасту).

У Великий піст люди намагаються більше вживати каші – гречані, перлові, пшеничні, пшоняні, вівсяні та кукурудзяні. У них є клітковина, мікроелементи, вітаміни групи B та білок. Каші добре поєднуються з уже оспіваними насінням гарбуза та льону і грибами.

Уляна Супрун “З іншого боку, слід триматися якомога далі харчування самими лише вуглеводами, особливо білими хлібом, білим рисом і макаронами без нічого. Вони мають високий глікемічний індекс, і саме такий раціон призводить до нестачі вітаміну В1, появі закрепів і набору ваги”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.