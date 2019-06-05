Супрун розповіла, як відрізнити емоційне вигорання від депресії

Емоційне вигорання легко сплутати з депресією, адже людина в обох станах однаково пасивна і позбавлена сил.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила, що ці дві проблеми часто розглядають як пов’язані.

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Емоційне вигорання – що це? відчуття мотиваційного та фізичного виснаження

психологічне дистанціювання від професійних обов’язків

цинічне чи негативне ставлення до своїх обов’язків

зниження працездатності.

Дослідження доводять: емоційне вигорання та депресія мають різні симптоми.

Лікар Уляна Супрун “Вигорання можна визначити за рівнем кортизолу в крові. При вигоранні кортизол не виділяється зранку — тому вже на початку дня здається, що сил немає. Кортизол не виділяється і у відповідь на стресовий чинник, або ж тіло не реагує на нього як наслідок. Коли в людини депресія — кортизол у надлишку, коли вигорання — його бракує”.

А от при вигоранні може сильно порушуватися вісь регуляції гіпоталамус-гіпофіз-наднирники. Вона визначає зокрема ранкову бадьорість людини, адекватну реакцію на стрес та здатність його пережити.

Як уникнути емоційного вигорання або подолати його

1. Дотримуйтеся балансу між роботою та особистим життям.

2. На роботі влаштовуйте перерви на відпочинок.

3. Виділяйте час на заняття, які не пов’язані з роботою.

4. Спробуйте обговорити з роботодавцями можливу зміну графіку, тощо.

5. Зверніться до психолога або психотерапевта.

6. Достатньо спіть та відпочивайте.

7. Регулярно займайтеся спортом.

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