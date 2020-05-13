Сурогатне материнство в Україні: у Києві тримають 46 малюків, яких не можуть віддати іноземцям

В Україні 46 дітей, яких народили сурогатні матері, утримуються в київській клінці. Малюків не можуть віддати іноземцям через карантин.

Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

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У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн,

– повідомила Денісова.

Вона наголосила, що опублікований відеоролик – підтвердження, що ситуація з надання послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості".

"Це свідчить про те, що державою не вживається всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідне ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати", – написала Денісова.

За її словами, сурогатне материнство в Україні – це проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування. Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести передусім до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян.

Людмила Денісова звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, яка виникла щодо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства.

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