Світом поширюється грибок, який вбиває людину за 90 днів

У глобальному масштабі по всьому світу поширюється грибок під назвою Candida auris, який не можна вбити ліками.

На сполох забили в американському Центрі з контролю і профілактиці захворювань (CDC), пише Science Alert.

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Про існування грибка знали ще з 2009 року. Тоді, його виявили у виділеннях з вуха пацієнта в Японії. З того часу грибок поширився і у Колумбії, Південній Кореї та Індії.

Лише у лютому 2019 року у США зареєстрували 587 підтверджених випадків захворювання на C. auris.

Лікарі зазначають: грибок вражає людей з ослабленим імунітетом, які перебувають у лікарні або ж мають важкі захворювання.

Спалахи грибка були лише у лікарнях та медичних центрах по всьому світу. C. auris не піддається лікуванню жодними протигрибковими препаратами. Він також може жити на стінах та меблях протягом кількох місяців.

45% пацієнтів померли протягом 90 днів після діагностики інфекцій C. auris.

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