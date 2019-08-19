Таблетки замість ін’єкцій: новий формат хіміотерапії випробують на людях

479 Читать новость на русском
Тестують нові ліки від раку
Тестують нові ліки від раку / cope.es

У Великобританії проводять клінічні дослідження, які повинні підтвердити ефективність нового формату лікування. Регулярне відвідування лікарні онкохворими для проведення хіміотерапії вже скоро, ймовірно, замінять таблетками.

Експериментальний препарат для хіміотерапії під назвою Athenex Oraxol проходить першу стадію клінічних досліджень на людях. На вигляд ліки, як звичайні таблетки, однак за дією можуть замінити регулярні внутрішньовенні ін'єкції, повідомляється на сайті британського Інституту досліджень раку.

Читайте також: Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати

Athenex Oraxol – перший пероральний формат препарату паклітаксел, який сьогодні використовується для лікування цілого ряду пухлин. До теперішнього часу отримати паклітаксел пацієнт міг тільки внутрішньовенно – багатогодинні крапельниці в лікарні було неможливо замінити чимось іще.


Онкохворі отримують лікування внутрішньовенно

Таблетки блокують дію білка, що на поверхні шлунково-кишкового тракту. В результаті ліки потрапляють до кровотоку, що надає терапевтичний ефект на пухлину.

Вчені також планують вивчити поєднання нового препарату з іншими видами терапії. Команда сподівається, що різні комбінації дозволять виявити інструменти для лікування рідкісних видів раку.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

blog_ava
Яблучний Спас: що потрібно освятити і чого не можна робити в свято
сьогодні
29638
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я дослідження Лікування Ліки Онкозахворювання Шлунково-кишковий тракт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 20304
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 9825
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
17 серпня 08:43 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 3560
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
16 серпня 21:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
25393
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 21846
Новини
Більше новин
Залиште відгук