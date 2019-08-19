Таблетки замість ін’єкцій: новий формат хіміотерапії випробують на людях

У Великобританії проводять клінічні дослідження, які повинні підтвердити ефективність нового формату лікування. Регулярне відвідування лікарні онкохворими для проведення хіміотерапії вже скоро, ймовірно, замінять таблетками.

Експериментальний препарат для хіміотерапії під назвою Athenex Oraxol проходить першу стадію клінічних досліджень на людях. На вигляд ліки, як звичайні таблетки, однак за дією можуть замінити регулярні внутрішньовенні ін'єкції, повідомляється на сайті британського Інституту досліджень раку.

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Athenex Oraxol – перший пероральний формат препарату паклітаксел, який сьогодні використовується для лікування цілого ряду пухлин. До теперішнього часу отримати паклітаксел пацієнт міг тільки внутрішньовенно – багатогодинні крапельниці в лікарні було неможливо замінити чимось іще.



Онкохворі отримують лікування внутрішньовенно

Таблетки блокують дію білка, що на поверхні шлунково-кишкового тракту. В результаті ліки потрапляють до кровотоку, що надає терапевтичний ефект на пухлину.

Вчені також планують вивчити поєднання нового препарату з іншими видами терапії. Команда сподівається, що різні комбінації дозволять виявити інструменти для лікування рідкісних видів раку.