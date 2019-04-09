Непрофільні виклики – це виклики екстреної медичної допомоги, які змушують бригади "швидкої" виконувати ролі таксі, сусідів чи сімейних лікарів – загалом кого завгодно, тільки не своє справжнє призначення.

По телефону диспетчера запевняють, що в пацієнта стан на межі життя і смерті – знепритомнення, судоми, біль у ділянці серця, значна зовнішня кровотеча тощо. Тобто випадки, коли існує безпосередня загроза життю та здоров’ю людини, написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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Уляна Супрун “Але по приїзду виявляється, що пацієнт не потребував екстреної допомоги. Наприклад, медиків просять збити тиск, знизити температуру чи відвезти до лікарні, коли відсутня пряма загроза життю і здоров’ю. Взагалі абсурд, коли за екстреною допомогою звертаються, щоб вимкнути газ в квартирі – а буває і таке”.

Нині непрофільні виклики бригад екстреної медичної допомоги становлять близько 70% від усіх звернень у "швидку". Це виклики, які не закінчуються госпіталізацією пацієнта.



Непрофільні виклики "швидкої" можуть забрати життя

Те, що таких викликів більшість, не лише проблема бригад екстренки, які працюють в дуже непростих умовах. Це проблема всіх нас, адже поки бригада радить випити парацетамол від температури (що є по суті консультацією, яка надається сімейним лікарем) хтось з інфарктом залишається без екстреної допомоги, бо всі медики зайняті на непрофільних викликах.

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