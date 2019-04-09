Таксі, вимкнути газ, виміряти тиск: 70% викликів "швидкої" – не за призначенням, – Супрун
Непрофільні виклики – це виклики екстреної медичної допомоги, які змушують бригади "швидкої" виконувати ролі таксі, сусідів чи сімейних лікарів – загалом кого завгодно, тільки не своє справжнє призначення.
По телефону диспетчера запевняють, що в пацієнта стан на межі життя і смерті – знепритомнення, судоми, біль у ділянці серця, значна зовнішня кровотеча тощо. Тобто випадки, коли існує безпосередня загроза життю та здоров’ю людини, написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
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Нині непрофільні виклики бригад екстреної медичної допомоги становлять близько 70% від усіх звернень у "швидку". Це виклики, які не закінчуються госпіталізацією пацієнта.
Непрофільні виклики "швидкої" можуть забрати життя
Те, що таких викликів більшість, не лише проблема бригад екстренки, які працюють в дуже непростих умовах. Це проблема всіх нас, адже поки бригада радить випити парацетамол від температури (що є по суті консультацією, яка надається сімейним лікарем) хтось з інфарктом залишається без екстреної допомоги, бо всі медики зайняті на непрофільних викликах.
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