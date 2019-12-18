Тепер можна спрогнозувати смертність від деменції

Деменція хвороба, яка може розвиватися повільно, а може навпаки виникнути раптово та агресивно впливати на організм людини. Вчені пропонують спосіб, який допоможе спрогнозувати сценарій розвитку хвороби на три роки після постановки діагнозу.

Вчені зі Швеції та Нідерландів пропонують інструмент визначення ймовірності смертності від деменції впродовж трьох років після постановки діагнозу.

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Поширеність деменції, зокрема хвороби Альцгеймера щорічно зростає.

Хвороба Альцгеймера – що це Люди з хворобою Альцгеймера втрачають можливість мислити, приймати рішення, поступово вони втрачають свою особистість. Цей процес може тривати десятиліттями, до смерті від причини, що не пов’язана з хворобою Альцгеймера.



Нейробіологи кажуть, що хвороба Альцегеймера торкнеться кожного другого/Фото: Unsplash

Таблиця розрахунку ризиків Одні пацієнти з нейродегенеративними порушеннями мозку проживають понад 10 років, в інших смерть настає досить швидко. Вчені аналізували дані понад 50 тисячі осіб з деменцією, яким поставили діагноз в період 2007-2015 років. До кінця 2016 року понад 20 тисяч добровольців померли, їх середня тривалість життя після визначення діагнозу склала 5 років.

Дослідники склали діагностичну таблицю – розрахунковий інструмент для лікарів, зокрема неврологів.

Можливість прогнозування тривалості життя дуже важлива для лікарів, пацієнта та його родичів. Розуміння ризиків дозволяє правильно організувати медичну допомогу та швидко визначити людей із підвищеними ризиками смертності.

Багато пацієнтів, після постановки діагнозу, запитують про те, як буде розвиватися їхнє захворювання. Тепер ми можемо передбачити найбільш ймовірний сценарій,

– зазначає співавторка дослідження Сара Гарсія.