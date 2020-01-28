Терапія киснем: у МОЗ розповіли, як лікуватимуть українців у випадку ураження коронавірусом
У МОЗ розповіли, щодо готовності українських лікарень приймати пацієнтів у випадку зараження коронавірусом. А також про те, які методи лікування існують та чи зможуть надати його українські лікарі.
Під час брифінгу МОЗ щодо поширення китайського коронавірусу лікар-анестезіолог Дубров Сергій розповів про те, як лікуватимуть українців, якщо у них буде виявлено коронавірус.
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Щодо готовності лікувальних закладів
Одним з основних методів терапії пацієнтів, які вражені коронавірусом, є оксигенотерапія.
У більшості пацієнтів, які уражені коронавірусом, є прояви пневмонії, основним методом лікування якої є оксигенотерапія, при погіршенні стану – інвазивна вентиляція.
Забезпечення респіраторами високого та середнього класу на сьогодні становить 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії – кількість ліжок всього – 5 581.
Враховуючи клінічну симптоматику та відсутність специфічного лікування захворювання, терапія є стандартною, а саме –оксигенотерапія, неінвазивна або інвазивна терапія. У МОЗ відзначили, що відділення інтенсивної терапії повністю готові.
Наразі МОЗ розробляє маршрути госпіталізації пацієнтів на випадок поширення інфекції з визначенням лікувальних закладів, які найкраще оснащенні кадровим складом і обладнанням.
Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати
- Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 106 людей.
- Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.
- В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.
- Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.
- У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
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