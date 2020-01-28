Терапія киснем: у МОЗ розповіли, як лікуватимуть українців у випадку ураження коронавірусом

У МОЗ розповіли, щодо готовності українських лікарень приймати пацієнтів у випадку зараження коронавірусом. А також про те, які методи лікування існують та чи зможуть надати його українські лікарі.

Під час брифінгу МОЗ щодо поширення китайського коронавірусу лікар-анестезіолог Дубров Сергій розповів про те, як лікуватимуть українців, якщо у них буде виявлено коронавірус.

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Щодо готовності лікувальних закладів

Одним з основних методів терапії пацієнтів, які вражені коронавірусом, є оксигенотерапія.

Сергій Дубров “ За дорученням МОЗ особисто мною були проведені розмови з усіма керівниками служб анестезіології інтенсивної терапії нашої країни, 757 відділів інтенсивної терапії на 100% забезпечені киснем. ”

У більшості пацієнтів, які уражені коронавірусом, є прояви пневмонії, основним методом лікування якої є оксигенотерапія, при погіршенні стану – інвазивна вентиляція.

Забезпечення респіраторами високого та середнього класу на сьогодні становить 0,62 на одне ліжко інтенсивної терапії – кількість ліжок всього – 5 581.

Оксигенотерапія – що це? Оксигенотерапія (киснева терапія, додатковий кисень) — це застосування кисню для лікування. Її використовують при гіпоксії, кластерному головному болю, а також для підтримання достатнього постачання кисню при вживанні інгаляційних анестетиків.

Враховуючи клінічну симптоматику та відсутність специфічного лікування захворювання, терапія є стандартною, а саме –оксигенотерапія, неінвазивна або інвазивна терапія. У МОЗ відзначили, що відділення інтенсивної терапії повністю готові.

Наразі МОЗ розробляє маршрути госпіталізації пацієнтів на випадок поширення інфекції з визначенням лікувальних закладів, які найкраще оснащенні кадровим складом і обладнанням.

Китайський коронавірус 2019-nCoV: що слід знати

Станом на 28 січня від нового коронавірусу у Китаї померла 106 людей.

Відомо, що занедужали в усьому світі майже 4600 людей.

людей. В Україні не зафіксували жодного випадку захворювання.

Помирають від коронавірусу в середньому 9% інфікованих.

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.