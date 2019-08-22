Тест: чи ризикуєте ви захворіти на туберкульоз

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Тест на туберкульоз
Тест на туберкульоз / pixabay.com

Лише за липень 2019 року в Україні зареєстрували 2067 випадків захворювання на туберкульоз.

Близько 20% від кількості зареєстрованих хворих не знають про свій діагноз і не звернулись за медичною допомогою.

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Тому Центр громадського здоров'я створив тест, який дає можливість:

  • перевірити, чи є у вас симптоми туберкульозу і чи могли ви ним заразитися,
  • отримати інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз,
  • зрозуміти, чи потрібно проходити додаткове обстеження.

Для цього потрібно відповісти на 13 запитань.

Важливо пам’ятати, що цей ресурс не встановлює діагноз, але підказує користувачу, що йому варто пройти детальнішу діагностику. Онлайн-інструментом з 16 по 20 серпня вже скористалася 7251 людина.

Понад 6 тисяч українців дізналися, що мають середній та вище ризики захворіти на туберкульоз, тому їм рекомендують відвідати свого сімейного лікаря для відповідної консультації.

Пройти тест можна тут

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Тести Профілактика захворювань Лікування
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