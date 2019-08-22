Тест: чи ризикуєте ви захворіти на туберкульоз

Лише за липень 2019 року в Україні зареєстрували 2067 випадків захворювання на туберкульоз.

Близько 20% від кількості зареєстрованих хворих не знають про свій діагноз і не звернулись за медичною допомогою.

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Тому Центр громадського здоров'я створив тест, який дає можливість:

перевірити, чи є у вас симптоми туберкульозу і чи могли ви ним заразитися,

отримати інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз,

зрозуміти, чи потрібно проходити додаткове обстеження.

Для цього потрібно відповісти на 13 запитань.

Важливо пам’ятати, що цей ресурс не встановлює діагноз, але підказує користувачу, що йому варто пройти детальнішу діагностику. Онлайн-інструментом з 16 по 20 серпня вже скористалася 7251 людина.

Понад 6 тисяч українців дізналися, що мають середній та вище ризики захворіти на туберкульоз, тому їм рекомендують відвідати свого сімейного лікаря для відповідної консультації.

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