Тест IQ за 30 секунд: достатньо відповісти на 2 запитання

277 Читать новость на русском
Короткий тест IQ
Короткий тест IQ / pixabay.com

Більшість IQ-тестів складаються з сотень питань, які забирають багато часу і сил. Тепер науковці створили новий тест, який складається лише з 2 пунктів.

Про це йдеться в дослідженні психологів з Лондона і Сінгапуру, вони запевняють, що виявити людей з високим інтелектом можна за 30 секунд.

Читайте також: Спростували популярний міф про мозок та нервову систему

Ось ці два питання:

1. Якщо б ви жили в густонаселеному районі, вас би дратувала велика кількість людей?
а) так, сильно
b) трохи
c) взагалі б НЕ дратувала

2. Якби була така можливість, ви б хотіли зустрічатися з друзями не кілька разів на тиждень, а спілкувалися з ними кожен день?
a) так, звичайно!
b) можливо
c) не хотів

Результати

Якщо ви відповіли "b" або "c" на перше питання і "c" на друге – ваші соціальні переваги збігаються з поведінкою інтелектуалів.

Друзі
Розумні люди більше часу проводять у компанію, хоч не потребують цього 

Життя в густонаселених районах в цілому асоціюється з меншою задоволеністю життям, але дослідження показало, що натовпи людей більше дратують респондентів з низьким інтелектом (середній бал групи за стандартним IQ-тестом – 81), ніж групу із середнім балом 116. Тест передбачає, що "середній інтелект" – це 100 балів.

У випадку з приятелями – щоденне дружнє спілкування, згідно з тим же дослідженням, приносить більше радості людям з невисоким IQ. На інтелектуалів це так не діє. Цікаво, що розумники недостатньо розумні для того, щоб розпізнати цю проблему – вони проводять в компаніях більше часу, ніж недалекі люди, не розуміючи, що інтенсифне соціальне життя приносить їм більше роздратування, ніж веселощів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Права на пісню MARUV належать російській компанії
сьогодні
5715
Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Мозок
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
сьогодні 09:23 Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
Ольга Задорожна 628
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
23 лютого 12:31 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 4787
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
20 лютого 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
1171
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
53926
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1632
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук