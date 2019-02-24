Тест IQ за 30 секунд: достатньо відповісти на 2 запитання

Більшість IQ-тестів складаються з сотень питань, які забирають багато часу і сил. Тепер науковці створили новий тест, який складається лише з 2 пунктів.

Про це йдеться в дослідженні психологів з Лондона і Сінгапуру, вони запевняють, що виявити людей з високим інтелектом можна за 30 секунд.

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Ось ці два питання:

1. Якщо б ви жили в густонаселеному районі, вас би дратувала велика кількість людей?

а) так, сильно

b) трохи

c) взагалі б НЕ дратувала

2. Якби була така можливість, ви б хотіли зустрічатися з друзями не кілька разів на тиждень, а спілкувалися з ними кожен день?

a) так, звичайно!

b) можливо

c) не хотів

Результати

Якщо ви відповіли "b" або "c" на перше питання і "c" на друге – ваші соціальні переваги збігаються з поведінкою інтелектуалів.



Розумні люди більше часу проводять у компанію, хоч не потребують цього

Життя в густонаселених районах в цілому асоціюється з меншою задоволеністю життям, але дослідження показало, що натовпи людей більше дратують респондентів з низьким інтелектом (середній бал групи за стандартним IQ-тестом – 81), ніж групу із середнім балом 116. Тест передбачає, що "середній інтелект" – це 100 балів.

У випадку з приятелями – щоденне дружнє спілкування, згідно з тим же дослідженням, приносить більше радості людям з невисоким IQ. На інтелектуалів це так не діє. Цікаво, що розумники недостатньо розумні для того, щоб розпізнати цю проблему – вони проводять в компаніях більше часу, ніж недалекі люди, не розуміючи, що інтенсифне соціальне життя приносить їм більше роздратування, ніж веселощів.

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