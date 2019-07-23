Тест на вагітність: як правильно робити та види

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Як правильно зробити тест на вагітність: види тестів
Як робити тест на вагітність / pixabay.com

Сьогодні, для того щоб дізнатися про вагітність, не потрібно довго чекати. Тест-смужки всього за 3-5 хвилин дають відповідь, точність якого становить від 75 до 97% - все залежить від того, чи дотримуєтеся ви інструкцію.

Існує багато тестів для швидкої діагностики вагітності. Вони відрізняються за вартістю і типом, але принцип роботи однаковий.

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Тести, які виявляють гормон ХГЧ (хоріонічний гонадотропін, називають "гормон вагітності"). Його вироблення активується у жінок виключно під час вагітності. Річ у тім, що ХГЧ утворюється після імплантації плоду в матці й виділяється оболонкою самого плоду. Дослідження визначає наявність гормону в сечі або крові.

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Для домашнього застосування пропонуються тести у вигляді смужок, які потрібно занурити в сечу. Також застосовуються лабораторні тести, що виявляють вагітність на перших тижнях, – дослідження крові на ХГЧ. Можна звернутися в клініку при затримці менструації, але найчастіше – достатньо і смужок.

Види тестів і їхнє застосування

  1. Смужка – опускати в місткість з сечею на кілька хвилин, підходить тільки для дому;
  2. Струменевий – необхідно пустити під струмінь, дослідження зручно робити в будь-якому місці;
  3. Планшетний – сеча набирається з місткості та крапають в тестове віконце, в комплект входить піпетка, індикатор з реактивом захищені футляром, гарантує високу точність.

Для повної впевненості можна придбати тест-системи різних типів. Вони дають правдиву відповідь на 7-10 день після запліднення.

На поверхні тесту розміщені смуги:

Перша смужка – контрольний показник, який вказує на те, що тест придатний, і його результати будуть вірними;
Друга смужка – реакція на вміст гормону вагітності.

Зазвичай, коли переміщують тест в тару, спочатку проявляється перша смужка. Витримавши час, вказане в інструкції, потрібно дістати тест і чекати появи ще однієї позначки. Якщо ж видно відразу дві чіткі і яскраво забарвлені лінії, то ви завагітніли.

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Найчастіше смуги виглядають неясними або викликають сумніви. Так, розмита і слабо виражена смужка не дає повної впевненості, що відбулося запліднення яйцеклітини. Крім того, тест на вагітність може бути помилковим. Реагенти на смужках виявляють ХГЧ тільки при його достатній присутності в сечі.

Смужки і їхнє значення

Інтенсивно забарвлена – 99% ймовірності, що запліднення настало.

Бліда або не досить чітка – можлива слабка концентрація гормонів ХГЧ в сечі, тест слід повторити через два-три дні.

Відсутнє забарвлення другої смужки – зачаття не відбулося;

Порожній тест без смужок – зразок бракований або у нього закінчився термін придатності.

Ледь помітна смужка може з'являтися у жінок в перший тиждень вагітності, коли вміст гормону ХГЧ в організмі ще не досить високий. Експрес-тестування варто проводити в ранковий час натщесерце, щоб виключити домішки різних рідин, випитих протягом дня.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Вагітність і пологи
Джерело: Здоров'я 24
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