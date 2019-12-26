Тестування ліків проти раку стало якіснішим завдяки новій технології

Дослідники зуміли відтворити пухлину на спеціальному пристрої, який допоможе зробити тестування ліків простішими та ефективнішими.

Фахівці з Японії створили абсолютно нову технологію під назвою "пухлина на чіпі", повідомляє ScienceDirect.

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Цей пристрій зможе культивувати ракові клітини in vitro та імітувати умови людського організму, що допоможе тестувати потенційні протиракові препарати з більшою точністю.

Як пояснили вчені, нині потенційні ліки проти раку тестуються за допомогою тварин і клітин, культивованих в чашці Петрі. Проте вкрай часто результати не збігаються з біологічними особливостями організму людини.

...Орім того, клітинам, вирощеним в чашці, не вистачає тривимірної структури та кровоносних судин або судинної мережі, які підтримують її життєдіяльність. Ми ж придумали, як створити пристрій, який вирішує ці проблеми,

– пояснює один з авторів роботи Юджі Нашімото.

Новий пристрій розміром не більший, ніж звичайна монета. З його міліметрової лунки йде безліч мікроканалів, розміром до 100 нанометрів.

Якщо пояснити коротко, клітини пухлини розташовані у центральній лунці, а клітини, які будують кровоносні судини – уздовж каналів. Судини живлять кілька днів, внаслідок чого вони ростуть, розвиваються та закріплюються.

Така судинна мережа дозволяє вводити живильні речовини та ліки, імітуючи мікросередовище організму. Це допомагає отримати чіткішу картину з'єднань для лікування раку,

– додав Юджі Номішото.

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