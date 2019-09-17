Тіло людини може рухатися після смерті: деталі дослідження
Науці відомий факт того, що люди після смерті можуть рухатися. Але дослідження австралійських вчених виявили, що тіло людини може змінюватися протягом року і навіть більше.
Вчені з центру AFTER провели дослідження в області активності людського тіла після смерті, пише Science Alert.
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Дослідниця Елісон Вілсон провела експеримент, фотографуючи труп протягом 30 хвилин у денний час щодня протягом 17 місяців. Чоловік заповів своє тіло науці.
У підсумку з низки фото з допомогою таймлапс вчені змогли детально проаналізувати, як змінюється труп людини після смерті.
За цей час руки людини перемістилися в бік, хоча спочатку були розміщені вздовж тіла.
Після смерті тіло людини може рухатися протягом 17 місяців
І попри це, що зміна тіла людини передбачалася вченими, те, що тіло рухалося так довго – стало несподіванкою.
Фахівці вважають, що подібні рухи викликані процесом розкладання. У зв'язку з отриманими даними, вчені прийшли до висновку, що мертві тіла продовжують рухатися протягом року.
Дослідники створили комп'ютерний алгоритм, який зможе передбачити, скільки часу минуло після смерті людини, ґрунтуючись на її початковому і нинішньому положенні тіла. В
За словами вчених, якщо їм вдасться зібрати достатньо даних, то програма зможе передбачити початкову позу трупа і час, який минув з моменту смерті людини. Це необхідно для кращого розкриття злочинів.
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