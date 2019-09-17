Тіло людини може рухатися після смерті: деталі дослідження

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Тіло людини може рухатися після смерті
Тіло людини може рухатися після смерті / metro.co.uk

Науці відомий факт того, що люди після смерті можуть рухатися. Але дослідження австралійських вчених виявили, що тіло людини може змінюватися протягом року і навіть більше.

Вчені з центру AFTER провели дослідження в області активності людського тіла після смерті, пише Science Alert.

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Дослідниця Елісон Вілсон провела експеримент, фотографуючи труп протягом 30 хвилин у денний час щодня протягом 17 місяців. Чоловік заповів своє тіло науці.

У підсумку з низки фото з допомогою таймлапс вчені змогли детально проаналізувати, як змінюється труп людини після смерті.

За цей час руки людини перемістилися в бік, хоча спочатку були розміщені вздовж тіла.

Після смерті тіло людини може рухатися протягом 17 місяців
Після смерті тіло людини може рухатися протягом 17 місяців

І попри це, що зміна тіла людини передбачалася вченими, те, що тіло рухалося так довго – стало несподіванкою.

Фахівці вважають, що подібні рухи викликані процесом розкладання. У зв'язку з отриманими даними, вчені прийшли до висновку, що мертві тіла продовжують рухатися протягом року.

Дослідники створили комп'ютерний алгоритм, який зможе передбачити, скільки часу минуло після смерті людини, ґрунтуючись на її початковому і нинішньому положенні тіла. В

За словами вчених, якщо їм вдасться зібрати достатньо даних, то програма зможе передбачити початкову позу трупа і час, який минув з моменту смерті людини. Це необхідно для кращого розкриття злочинів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Медицина
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